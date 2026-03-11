K3리그 2라운드 홈경기…14일 목포국제축구센터

홈경기 첫승에 도전하는 FC목포. 목포시 제공

홈경기 첫승에 도전하는 FC목포. 목포시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시를 연고로 한 FC목포가 K3리그 2라운드 홈경기에서 시즌 첫 승에 도전한다.


FC목포는 오는 14일 오후 2시 전남 목포국제축구센터에서 창원FC와 K3리그 2라운드 홈경기를 치른다.

FC목포는 지난 8일 열린 홈 개막전에서 양평FC를 상대로 전반 추가시간 선제골을 기록하며 승리를 눈앞에 뒀지만, 후반 종료 직전 상대 페널티킥 동점골을 허용하며 1대1 무승부를 기록했다.


올 시즌 FC목포는 최영근 전 인천유나이티드 감독을 새 사령탑으로 선임하고 선수단을 대폭 개편했다. 개막전에서도 여러 차례 결정적인 득점 기회를 만들어내며 한층 강화된 조직력을 선보여 팬들의 기대를 모았다.

FC목포는 이번 창원FC와의 경기에서 개막전 무승부의 아쉬움을 털고 시즌 첫 승을 거두겠다는 각오다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사무직으로 돌아갔다 "커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사...
AD

한편 이날 홈경기에서는 화이트데이를 맞아 다양한 이벤트도 진행된다. 경품권(5000원) 구매자에게 쿠키 세트와 음료가 제공되며, 제주도 스위트룸(2인) 왕복 승선권과 엔진오일 교환권, 바게트 세트 등 총 40여 종의 경품이 추첨을 통해 제공될 예정이다.


호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈