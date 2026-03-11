K3리그 2라운드 홈경기…14일 목포국제축구센터

홈경기 첫승에 도전하는 FC목포. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시를 연고로 한 FC목포가 K3리그 2라운드 홈경기에서 시즌 첫 승에 도전한다.

FC목포는 오는 14일 오후 2시 전남 목포국제축구센터에서 창원FC와 K3리그 2라운드 홈경기를 치른다.

FC목포는 지난 8일 열린 홈 개막전에서 양평FC를 상대로 전반 추가시간 선제골을 기록하며 승리를 눈앞에 뒀지만, 후반 종료 직전 상대 페널티킥 동점골을 허용하며 1대1 무승부를 기록했다.

올 시즌 FC목포는 최영근 전 인천유나이티드 감독을 새 사령탑으로 선임하고 선수단을 대폭 개편했다. 개막전에서도 여러 차례 결정적인 득점 기회를 만들어내며 한층 강화된 조직력을 선보여 팬들의 기대를 모았다.

FC목포는 이번 창원FC와의 경기에서 개막전 무승부의 아쉬움을 털고 시즌 첫 승을 거두겠다는 각오다.

한편 이날 홈경기에서는 화이트데이를 맞아 다양한 이벤트도 진행된다. 경품권(5000원) 구매자에게 쿠키 세트와 음료가 제공되며, 제주도 스위트룸(2인) 왕복 승선권과 엔진오일 교환권, 바게트 세트 등 총 40여 종의 경품이 추첨을 통해 제공될 예정이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



