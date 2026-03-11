인재육성 장학금 3억2천870만원 지원

전남 신안군이 지역 학생들의 학업 지원을 위한 인재육성 장학생 선발에 나선다.

(재)신안군장학재단은 11일 제74회 이사회를 열고 2025년도 결산보고안과 2026년 상반기 신안군 인재육성 장학생 선발 계획을 심의·의결했다고 밝혔다.

이번 장학생 선발은 2026년 상반기 처음 추진되는 사업으로 신청 기간은 3월 11일부터 31일까지다.

선발 분야는 3개 분야 9종으로 ▲내고장 학교 진학 ▲대학생 생활비 ▲일반 저소득 ▲만학도(초·중·고·대) ▲다문화가정 ▲낙도 학생 ▲위기가정 ▲학교 밖 청소년 ▲어가 및 저소득 장학생 등이다. 장학금 규모는 총 3억2870만원이다.

재단은 매년 상·하반기 장학생을 선발해 지역 학생들의 학업을 지원하고 있다. 지난해에는 초·중·고·대학생 1084명에게 총 17억952만6000원의 장학금을 지급했다.

장학금 신청은 유형에 따라 주소지 읍·면사무소 또는 해당 학교를 통해 접수하면 된다. 자세한 사항은 전남 신안군 누리집 고시·공고와 신안군장학재단 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

