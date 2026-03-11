오후부터 저녁 사이 강수

항해·조업 선박 안전 유의

12일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권에 머물며 추운 날씨가 이어지는 가운데 오후부터 1㎜안팎의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

내일(12일) 광주와 전남 지역은 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이 전남 동부 지역을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다. 해상에서는 강한 바람과 함께 천둥·번개가 예보돼 선박 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

11일 광주지방기상청에 따르면 12일 오후부터 저녁 사이 전남 동부 권역에 1㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 관측됐다. 이번 비는 양이 많지 않으나 돌풍을 동반할 것으로 보인다.

이날 아침 최저기온은 -1도에서 4도, 낮 최고기온은 9도에서 14도 수준이다.

해상 날씨도 험악할 전망이다. 남해서부 먼바다는 12일부터 13일 사이 초속 7~13m의 강한 바람이 불고, 물결이 0.5~2.5m로 높게 일겠다. 특히 내일 남해서부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 항해나 조업을 하는 선박의 철저한 대비가 필요하다.

서해남부 남쪽 먼바다 역시 내일 오후부터 초속 7~12m의 바람이 불고 파고가 최고 2.0m까지 일 것으로 보인다.

광주지방기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해 달라"며 "해상에서는 돌풍과 벼락이 예보된 만큼 실시간 기상 정보를 수시로 확인해야 한다"고 당부했다.

