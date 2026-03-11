IBK기업은행, ‘코스닥 활성화 TF’ 본격 가동

IBK기업은행이 코스닥 시장의 정보 비대칭을 해소하고 중소·벤처기업의 자금조달 기반을 넓히기 위한 전담 태스크포스(TF)를 가동한다. 기업은행은 11일 코스닥 시장 활성화를 위해 'IBK 코스닥 활성화 태스크포스(TF)'를 구축하고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

이번 TF는 코스닥 상장사와 예비 IPO 기업을 대상으로 투자정보 제공을 확대하고 기업과 투자자 간 연결을 강화하는 데 초점을 맞춘다. 리서치 보고서 발간 확대와 국내외 IR 지원을 연계해 투자자의 정보 접근성을 높이고 기업의 자금조달 환경을 개선하겠다는 구상이다.

기업은행은 우선 오는 5월과 12월 두 차례에 걸쳐 코스닥 상장기업을 대상으로 IBK금융그룹 공동 IR 행사를 개최할 계획이다. 이를 통해 투자자와 기업 간 소통 기회를 확대하고 투자 유치 기반을 강화한다는 방침이다. 또 코스닥 상장사 가운데 기업은행과 거래 중인 약 1600개 기업을 대상으로 투자유치, 기업 홍보 등 애로사항을 조사해 코스닥 시장 활성화를 위한 정책 보고서도 발간할 예정이다.

아울러 최근 '코스닥 리서치센터'를 개설한 IBK투자증권은 은행과 협력해 코스닥 상장기업 분석 보고서를 연내 350개까지 확대할 계획이다. 이는 국내 증권사 가운데 최대 규모 수준으로, 투자정보가 상대적으로 부족한 코스닥 시장의 정보 격차를 완화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 장민영 기업은행장은 "코스닥 시장의 투자정보 부족 문제를 완화하고 기업과 투자자 간 연결을 강화해 중소·벤처기업 중심의 건강한 투자 생태계를 조성하겠다"며 "정책금융기관으로서 코스닥 시장 활성화를 위한 다양한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



