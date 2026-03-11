경북신용보증재단은 안동시 소상공인의 자금난 해소를 위해 안동시, 지역금융기관과 '2026 안동시 소상공인 특례보증'을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 업무협약에 따라 국민은행 9억5000만원, 농협은행 3억원, 하나은행 2억원, 신한은행 1억5000만원, 우리은행과 iM뱅크가 각 1억원 등 총 36억원의 출연금을 조성하고, 안동시는 1대1 매칭으로 같은 금액을 출연한다. 경북신용보증재단은 출연금의 12배에 해당하는 432억원 규모의 신용보증을 지원한다.

권기창 안동시장(왼쪽 4번째)과 김중권 경북신보 이사장(오른쪽 4번째) 등이 안동시 소상공인 특례보증 업무협약식을 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 특례보증의 보증한도는 최대 4000만원이며, 대상은 현재 안동지역에 사업장이 있고, 사업자등록을 필한 소상공인이다.

또, 안동시에서 2년간 3%의 이자를 지원해 소상공인들의 이자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대된다. 금리가 높은 대출보증을 이용하고 있는 소상공인은 이 특례보증으로 저금리 갈아타기(대환보증)가 가능하다.

비대면 신청을 원하는 소상공인은 보증드림(APP)을 통해 신청 가능하며, 대면 신청은 경북신용보증재단 홈페이지 또는 AI 콜센터를 통해 상담 예약 후 신청이 가능하다.

김중권 경북신보 이사장은 "2026년 안동시 소상공인 특례보증 사업에 지역 금융기관과 지자체가 1대1매칭 방식으로 출연해 큰 규모로 보증지원 할 수 있게 됐다"며 "매칭출연 사업을 확대해 도내 소상공인이 더 많은 보증을 지원받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



