"숙의할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁 휩싸여"

정성호 법무부 장관은 11일 방송인 김어준씨 유튜브에서 제기된 '이재명 대통령 공소취소 거래설'과 관련해 "검사들에게 특정 사건 관련 공소 취소에 대해 말한 사실이 없다. 황당한 음모론"이라고 일축했다.

정성호 법무부 장관이 11일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 출석해 자료를 살펴보고 있다. 2026.2.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "최근 제기된 황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 "다시 건설적인 개혁의 논의에 집중하길 바라는 마음으로 분명히 말씀드린다"며 "보완수사권과 연관 지어 메시지나 문자를 전달한 사실도 없다"고 설명했다.

정 장관은 "장관 취임 이후 일관되게 검사들에게 전한 바는 '검찰이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 반성하고 변화할 것', '개혁 국면에 동요하지 말고 각자 원래 해야 할 임무에 최선을 다하라'는 것"이라고 했다. 또 "오직 국민 인권 보호 역할에 충실한 검찰로 만드는 것을 목표로 한다"며 "그 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다"고 덧붙였다.

그러면서 "국민주권 정부의 검찰개혁은 '범죄로부터의 국민 안전', '민생 안정'이 기준일 뿐"이라며 "검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것"이라고 강조했다.

앞서 한 전직 기자는 전날 김씨 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령의 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위관계자가 최근 '(이 대통령 사건을) 공소 취소해 주라'는 메시지를 고위 검사 다수에게 전달했다"며 "검찰은 '이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나' 그렇게 생각할 것"이라고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



