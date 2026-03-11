감귤류 식물 터널 속 자연휴식 공간 제공

영광테마식물원 유리온실 모습. 영광군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군은 영광테마식물원 유리온실이 사계절 자연을 가까이에서 체험할 수 있는 힐링 공간으로 방문객들의 관심을 받고 있다고 밝혔다.

온실 내부에는 감귤류 등 아열대 식물이 터널 형태로 식재돼 이국적인 분위기를 연출하고 있으며, 식물과 꽃 사이를 따라 산책할 수 있는 보행로가 조성, 관람객들이 자연 속에서 편안한 시간을 보낼 수 있도록 마련돼 있다.

특히 열매가 달린 과수 아래에서 휴식을 취할 수 있고 계절에 관계없이 푸른 식물을 관람할 수 있어 겨울철에도 따뜻한 분위기 속에서 자연을 느낄 수 있는 공간으로 평가받고 있다.

AD

영광군 관계자는 "앞으로도 식물 관리와 시설 정비를 통해 쾌적한 관람 환경을 제공하고, 군민과 관광객이 찾는 자연 휴식 공간으로 식물원을 지속적으로 운영"해 나가겠다고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>