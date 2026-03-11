이개호 국회의원(담양·함평·영광·장성)이 11일 성명서를 내고 더불어민주당 전남광주 통합특별시장 후보 경선에 참여하지 않겠다는 뜻을 공식적으로 밝혔다.

이 의원은 이날 성명서를 통해 "통합특별시의 성공적인 출범과 호남의 더 큰 도약을 위한 구체적인 비전을 마련하며 쉼 없이 달려왔으나, 저의 발걸음은 여기서 멈춘다"고 말했다.

이번 불참 결정의 핵심적인 사유는 당이 확정한 경선 방식이란 부연도 했다.

이 의원은 "당초 공천관리위원회가 전남광주 통합 선거구 유권자들이 후보들을 충분히 검증할 수 있도록 시민공천배심원제 도입을 건의했음에도, 당 지도부가 이를 받아들이지 않고 통합지역에 걸맞지 않게 다른 지역과 동일한 경선방식을 내놓은 점에 깊은 유감이다"고 밝혔다.

이 의원은 당 최고위원회의 결정을 존중한다면서도 "제가 계속 경선에 참여하는 것은 현행 경선 방법의 정당성을 스스로 인정하는 것이 되어, 원칙을 준수해 온 저로서는 받아들이기 어려웠다"고 강조했다.

그러면서 "비록 시장 경선 후보로서의 발걸음은 여기서 멈추지만 호남의 대전환과 지역 발전을 향한 저의 충정은 결코 변함이 없으며 통합특별시의 성공적인 안착을 위해 묵묵히 헌신하겠다"고 했다.

끝으로 "그동안 시도민과 당원 동지들이 저에게 분에 넘치는 지지와 성원을 보내주셨음에도 기대에 부응하지 못한 것은 저의 부족함 때문"이라고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



