경기도가 마약류 중독 대응 협의회 첫 회의를 개최했다.


경기도는 11일 경기도청에서 도 교육청, 검찰, 경찰, 보호관찰소, 치료 보호기관 등 유관기관이 참석한 가운데 '2026년 제1차 경기도 마약류 중독 대응 협의회'를 열었다.

경기도는 앞서 지난 4일 '경기도 마약류 중독 대응 협의회 설치 및 운영 조례'를 제정·공포함에 따라 협의회 운영의 제도적 기반을 마련했다.


이날 협의회는 조례 제정 후 첫 회의로 지난해부터 지속된 도 차원의 마약류 중독 대응 협의 체계가 일회성 논의를 넘어 지속 가능한 협력 구조로 자리 잡았다는 점에서 의미가 크다.

이날 회의에서는 전년도 협의회 이행현황과 도 마약 정책 추진 성과를 공유하고 2026년도 기관별 추진과제를 논의했다.


경기도가 11일 마약류 중독 대응 협의회 개최했다. 경기도 제공

경기도가 11일 마약류 중독 대응 협의회 개최했다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

경기도는 2024년 전국 최초로 공공 마약중독 치료센터를 경기도립정신병원 안에 개소한 뒤 중독치료 접근성을 꾸준히 개선 해왔다. 그 결과 지난해 외래 및 입원 치료 실적이 전년 대비 5배 증가했다.


또한 마약류중독자 치료 보호비 지원사업에 전년 대비 2억4000만원이 많은 5억8000만원의 예산을 확보해 중독자가 경제적 부담 없이 치료에 전념하며 안정적으로 사회복귀를 할 수 있는 환경을 조성했다.


도내에는 현재 마약류 중독 치료 보호기관 6곳이 운영 중이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'셀프 종전' 꺼내든 트럼프…이란 '수평적 확전'에 발목잡히나[미국-이란 전쟁] '셀프 종전' 꺼내든 트럼프…이란 '수평적 확전'에...
AD

유영철 경기도 보건건강국장은 "조례 제정을 통해 마약류 중독 대응 협의회의 제도적 기반을 마련한 만큼 협의회를 중심으로 관계기관 간 유기적 협력을 더욱 강화해 나가겠다"며 "예방 홍보는 넓히고, 치료지원은 늘리고, 지역사회 재활까지 책임지는 경기도형 마약류 중독 대응체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈