경기도가 마약류 중독 대응 협의회 첫 회의를 개최했다.

경기도는 11일 경기도청에서 도 교육청, 검찰, 경찰, 보호관찰소, 치료 보호기관 등 유관기관이 참석한 가운데 '2026년 제1차 경기도 마약류 중독 대응 협의회'를 열었다.

경기도는 앞서 지난 4일 '경기도 마약류 중독 대응 협의회 설치 및 운영 조례'를 제정·공포함에 따라 협의회 운영의 제도적 기반을 마련했다.

이날 협의회는 조례 제정 후 첫 회의로 지난해부터 지속된 도 차원의 마약류 중독 대응 협의 체계가 일회성 논의를 넘어 지속 가능한 협력 구조로 자리 잡았다는 점에서 의미가 크다.

이날 회의에서는 전년도 협의회 이행현황과 도 마약 정책 추진 성과를 공유하고 2026년도 기관별 추진과제를 논의했다.

경기도는 2024년 전국 최초로 공공 마약중독 치료센터를 경기도립정신병원 안에 개소한 뒤 중독치료 접근성을 꾸준히 개선 해왔다. 그 결과 지난해 외래 및 입원 치료 실적이 전년 대비 5배 증가했다.

또한 마약류중독자 치료 보호비 지원사업에 전년 대비 2억4000만원이 많은 5억8000만원의 예산을 확보해 중독자가 경제적 부담 없이 치료에 전념하며 안정적으로 사회복귀를 할 수 있는 환경을 조성했다.

도내에는 현재 마약류 중독 치료 보호기관 6곳이 운영 중이다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "조례 제정을 통해 마약류 중독 대응 협의회의 제도적 기반을 마련한 만큼 협의회를 중심으로 관계기관 간 유기적 협력을 더욱 강화해 나가겠다"며 "예방 홍보는 넓히고, 치료지원은 늘리고, 지역사회 재활까지 책임지는 경기도형 마약류 중독 대응체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

