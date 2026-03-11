핀란드 2026년 제3회 도시 및 조명 어워드



경관 연출 넘어 지능형 데이터 조명 체계



박형준 시장 "세계디자인수도 사업 맞닿아"

부산 광안대교가 쏟아낸 빛들이 세계적 조명 시상 무대에서 성적을 냈다.

부산시는 '광안대교 관광자원화 사업'이 핀란드 현지시간 2월 26일 열린 '2026년 제3회 도시 및 조명 어워드'에서 본상 2위를 수상했다고 11일 알렸다.

이번 시상식은 국제도시조명연맹(LUCI)이 주관하는 행사로 지속 가능한 도시 개발을 위해 조명을 활용한 우수 프로젝트를 격려하기 위해 2022년부터 격년으로 열리고 있다.

이번 수상은 광안대교 조명이 단순한 경관 연출을 넘어 지능형 데이터 기반 조명 체계를 구축하고 도시 환경과 문화를 결합한 점을 인정받은 결과다.

부산시는 초미세먼지 농도와 강수량 등 기상청 API 데이터를 실시간 연동해 자연 변화를 빛으로 표현하는 체계를 구축했다. 또 계절과 크리스마스, 신년, 지역 축제 등 도시 일정에 맞춘 맞춤형 조명 연출을 통해 광안대교를 시민과 관광객이 즐기는 도시 공간으로 확장했다. 중앙 집중형 관리 방식으로 운영 안정성도 높였다.

국제도시조명연맹 심사위원단은 "상징적인 교량을 시민과 방문객이 즐기는 야간 명소로 바꾸고 혁신적인 조명 연출을 통해 도시 야경의 질을 높였다"며 "도시 야경을 변화시키고 시민들에게 사랑받는 장소를 만든 성과"라고 평가했다.

데이터 기반 맞춤형 조명과 문화 행사 연계 운영을 통해 관광 효과도 나타나고 있다. 실시간 기후 데이터를 반영한 조명 연출과 계절·축제 연계 특별 연출은 야간 경관의 차별성을 높이며 방문 수요를 끌어냈다. 또 드론쇼와 해양문화 행사 등을 광안대교와 연계해 단순 경관 감상을 넘어 체류형 야간 콘텐츠로 확장했다.

박형준 부산시장은 "이번 국제 수상은 부산의 야간 도시 경관이 세계적으로 평가받은 성과"라며 "야간 경관의 품질을 높여 시민이 체감하는 디자인 도시로 나아가겠다"고 말했다.

