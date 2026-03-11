막판 역전으로 챔피언 저력 과시…스프린터 삼관 2연패 도전 시동

'빈체로카발로'가 지난 8일 렛츠런파크 부산경남에서 열린 제20회 부산일보배 대상경주(G3·1200m)에서 우승을 차지하며 스프린터 시리즈 첫 관문을 통과했다. 이로써 빈체로카발로는 부산일보배 우승 트로피를 2년 연속 들어 올렸다.

부산일보배는 올해 최고의 단거리 경주마를 가리는 스프린터 시리즈의 출발점이다. 지난해부터 1200m 무대를 겨냥해 준비해온 강자들이 대거 출전해 경주 전부터 관심이 집중됐다.

특히 부산일보배는 2018년부터 서울 소속 경주마가 우승을 이어오며 7년 연속 트로피가 서울로 향한 가운데, 올해는 부경 소속 '위너클리어'가 급부상하며 지역 간 경쟁 구도도 주요 관전 포인트로 떠올랐다. 여기에 지난해 스프린트 삼관을 달성한 디펜딩 챔피언 빈체로카발로가 타이틀 방어에 나서며 팬들의 기대를 모았다.

경주는 예상과 다른 흐름으로 시작됐다. 출발 직후 '본다이아'가 폭발적인 스피드로 단숨에 선두로 치고 나가며 3마신 차까지 벌리는 깜짝 선행으로 레이스 분위기를 흔들었다. 반면 빈체로카발로는 4코너를 돌 때까지 4위권에서 침착하게 경주 흐름을 지켜보며 기회를 노렸다.

승부는 직선주로에서 갈렸다. 추격 구도가 형성되며 위너클리어가 추입에 나선 순간, 빈체로카발로가 결승선 약 50m 전 본다이아와 판타스틱킹덤 사이에서 치고 나오며 역전에 성공했다. 결국 빈체로카발로가 가장 먼저 결승선을 통과하며 2년 연속 부산일보배 챔피언에 올랐다. 위너클리어도 막판 집중력을 발휘해 2위까지 올라서며 경쟁력을 입증했지만, 우승에는 닿지 못했다.

이번 우승은 기록 이상의 의미도 남겼다. 빈체로카발로는 이전 마주였던 고(故) 김인규 마주의 아들 김현강 마주가 유일하게 증여받은 말로, 특별한 인연을 이어온 경주마다. 오랜 휴양을 거쳐 복귀한 이번 부산일보배에서 다시 한 번 스프린터 챔피언의 저력을 보여줬다.

조재로 기수는 우승 후 "작년 시리즈 막바지에 말이 힘들어하는 모습을 보여 걱정했는데, 마방에서 관리를 열심히 하고 충분히 쉬면서 좋은 결과가 나왔다"며 "10년 기수 생활에서 이런 명마를 만나 기쁘다. 서울과 부산을 통틀어 1등이라고 자부할 수 있다"고 말했다. 이어 "마주님이 별세하셔서 같은 대상경주를 같은 말과 함께 2년 연속 이겼는데 그 자리에 계시지 않아 울컥했다"고 소감을 전했다.

서인석 조교사도 "치고 올라오는 말이 많았지만 빈체로카발로가 여전히 뛰어난 능력을 갖고 있어 믿고 있었다"며 "올해도 팀워크를 바탕으로 작년과 같은 좋은 성적을 위해 노력하겠다"고 말했다.

부산일보배로 산뜻하게 출발한 빈체로카발로의 스프린터 시리즈 도전은 4월 SBS스포츠 스프린트, 5월 서울마주협회장배로 이어질 예정으로, 2년 연속 스프린터 삼관 달성 여부에 관심이 쏠리고 있다.

