정읍시농업기술센터는 지난 10일 수박 재배 농가를 대상으로 '고당도 수박 전문 기술 교육'을 실시했다.

정읍시 농업기술센터는 지난 10일 수박 재배 농가를 대상으로 '고당도 수박 전문 기술 교육'을 실시했다. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 급변하는 기후와 재배 환경에 대응해 고품질 수박 생산의 핵심인 토양 관리와 착과기부터 비대기까지의 생육 관리 등 농가들이 현장에서 겪는 애로사항을 근본적으로 해결하고자 마련됐다.

특히 교육의 전문성을 높이기 위해 전북특별자치도농업기술원 고창수박시험장의 정주형 연구사를 강사로 초빙했다. 강의는 최신 수박 생산 동향과 적합한 품종 선택 방법을 시작으로 착과기데서 비대기에 이르는 생육 단계별 정밀 관리 요령, 생리 장해 및 병해충 방제법 등 현장에 즉시 적용할 수 있는 실용 기술을 중심으로 심도 있게 진행됐다.

이날 참석한 농업인들은 각자의 재배 과정에서 겪은 실제 실패 사례와 성공 비결을 자유롭게 공유했으며 질의응답을 통해 품질 향상과 생산 안정화를 위한 구체적인 해법을 적극적으로 모색하는 등 열띤 학습 의지를 보였다.

정읍시 농업기술센터 관계자는 "수박은 토양 관리 수준에 따라 품질과 수확량의 차이가 확연하게 드러나는 작목"이라며 "이번 교육을 통해 농가들의 전반적인 재배 기술력이 한 단계 향상돼 실질적인 소득 증대로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

AD

앞으로도 정읍시농업기술센터는 수박을 비롯한 지역 특화 작목별 전문 기술 교육을 지속해서 확대 편성해 농업인의 역량을 강화하고 탄탄한 농가 경영 기반을 구축해 나갈 계획이다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>