대구칠성초등학교(교장 공영순)는 2025학년도 2학기 '기후행동 1.5℃ 스쿨챌린지'에서 전국 우수학교 1위로 선정되면서 대상(교육부장관상)을 수상하고 이를 기념하기 위해 지난 9일 우수학교 인정식을 개최했다.

이날 행사에는 전교학생회 임원들과 한국기후·환경네트워크, 친환경 기업 그린웨이브, 더현대 대구 관계자들이 참석해 함께 수상의 의미를 나눴다.

대구 칠성초등 학생들이 기후행동 스쿨챌린지 대상을 받고 기념촬영을 하고 있다.

인정식에서는 우수학교 현판을 비롯해 공기 정화 식물이 심겨있는 50여개의 화분이 학생들에게 전달됐다. 이 화분은 농업용 폐비닐을 재활용해 제작한 지속 가능한 친환경 화분으로, 학생들이 환경 문제와 자원 순환의 의미를 직접 체험하는 교육적 의미를 담고 있다. 이 식물들을 각 교실에 비치해 학생들이 일상 속에서 자원 순환의 의미와 환경의 소중함을 상시 체감할 수 있도록 할 예정이다.

대구칠성초는 그동안 앎과 실천이 함께하는 생태전환 교육을 학교의 특색사업으로 꾸준히 운영해왔다. 학생들은 생활속 작은 실천을 통해 기후 위기 대응의 중요성을 배우고, 환경 보호가 선택이 아닌 생존을 위한 필수 과제임을 인식하도록 다양한 교육 활동에 참여하고 있다.

공영순 교장은 "기후 위기 시대에 학생들이 환경 문제에 대해 단순히 아는 것을 넘어 생활 속에서 실천하는 시민으로 성장하는 것이 중요하다"며, "앞으로도 우리 학교는 학생들이 환경 문제를 이해하고 실천하는 교육을 통해 학생들이 지속 가능한 미래를 만들어가는 힘을 기를 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

