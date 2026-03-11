소송 전 과정 대응체계 강화

법무법인 율촌은 법원 부장판사 출신 황의동·권혁준·오택원 변호사를 영입하며 소송 및 규제 대응 역량을 강화했다고 11일 밝혔다.

법무법인 율촌 황의동, 권혁준, 오택원 변호사. 율촌 제공 AD 원본보기 아이콘

황의동 변호사(사법연수원 28기)는 서울대 공법학과를 졸업하고 2002년 판사로 임관해 서울고법 판사, 대법원 재판연구관, 대전지법 부장판사, 서울고법 고법판사 등을 지냈다. 특히 2023년부터 3년간 서울고법 공정거래 전담재판부에서 근무한 경험을 바탕으로 공정거래 사건 분야에서 전문성을 갖췄다.

권혁준 변호사(36기)는 서울대 경영학과를 졸업한 뒤 의정부지법, 대구지법 포항지원 부장판사, 서울고법 고법판사 등을 거쳤다. 국회 법제사법위원회 자문관으로 파견 근무한 이력도 있어 정부·국회 관련 대외 업무에 강점을 갖고 있으며, 기업 전담 사건과 형사사건을 주로 맡아왔다. 율촌 재판소원 태스크포스(TF)에도 합류할 예정이다.

오택원 변호사(38기)는 서울대 기계항공학과를 졸업하고 변리사 시험에 수석 합격해 변리사로 활동한 뒤 사법시험에 합격했다. 이후 서울중앙지법 판사, 법원행정처 인사심의관, 창원지법 부장판사 등을 지내며 재판과 법원 행정 실무를 두루 경험했다.

AD

율촌은 "앞서 지난 2월 유진규 전 인천경찰청장과 김승호 전 부장검사를 영입한 데 이어 이번 법원 출신 변호사들까지 합류시키며 수사 단계부터 재판에 이르는 전 과정의 대응 체계를 강화하게 됐다"고 설명했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>