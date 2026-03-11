고창군이 전북광역여성새로일하기센터와 지난 10일 '여성 일자리 창출 협력 회의'를 개최하고 지역 기업과의 협력체계 강화에 나섰다.

고창군은 전북광역여성새로일하기센터와 지난 10일 '여성일자리 창출 협력 회의'를 개최하고 7개 기업과 여성친화 일촌기업 협약을 체결했다.

이번 회의는 관내 15개 협력 기업체가 참여한 가운데 중소기업 일자리 지원정책 설명과 일·생활 균형 문화 확산을 위한 기업 컨설팅을 진행했다. 이 중 7개 기업과 여성 친화 일본기업 협약을 체결했다.

협약에 참여한 기업은 질마재 푸드 영농조합법인, 연경전자(주) 고창지점, 농업회사법인 고창명주(주), 아이보리영농조합법인, 늘푸른주간보호센터, 웰파크호텔, ㈜라온이다.

참여 기업들은 여성 친화적 조직문화 조성과 여성 인력 채용 확대 등 여성 근로자의 일·생활 균형을 위한 근무환경 조성에 협력하기로 했다. 또한 기업 간 협력 네트워크를 통해 여성 친화 일자리 창출 기반을 확대해 나갈 계획이다.

고창군 관계자는 "앞으로도 기업과의 협력을 통해 여성의 사회참여 확대와 일 가정 양립이 가능한 근무환경 조성에 지속해서 노력하겠다"며 "특히 올해부터는 100인 미만 중소기업 남성 육아휴직자를 대상으로 장려금을 지원하는 신규 사업을 시행하는 등 기업과 근로자가 함께 체감할 수 있는 다양한 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편, 전북광역여성새로일하기센터에서는 인턴십 지원, 기업환경개선 등 다양한 기업 지원사업과 함께 경력단절 여성과 미취업 여성을 위한 원스톱 취업 지원 서비스를 제공하고 있다.

