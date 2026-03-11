목포해경, "승선 시 미끄럼 사고 주의"

목포해양경찰서는 11일 오전 1시 35분께 진도군 임회면 서망항 인근 해상에서 낚시배로 승선하려다 바다에 빠진 40대 남성을 구조하고 있다. 목포해경 제공 AD 원본보기 아이콘

해경이 낚시어선 승선 중 발을 헛디뎌 바다에 빠진 낚시객을 구조했다.

11일 목포해양경찰서에 따르면 이날 오전 1시 35분께 진도군 임회면 서망항 인근 해상에서 사람이 바다에 빠졌다는 신고가 진도파출소를 통해 접수됐다.

신고를 받은 진도파출소 경찰관은 즉시 구조장비를 갖춰 현장으로 출동했다. 또 신고 접수 2분 만에 현장에 도착한 해경도 해상에 추락한 40대 A씨가 안벽에 설치된 줄을 붙잡고 버티고 있는 것을 확인, 승객들과 함께 안전하게 구조했다.

구조된 A씨는 낚시어선 승객으로 출항 전 짐을 옮기던 중 발을 헛디뎌 바다에 빠진 것으로 확인됐으며, 건강 상태에 이상이 없는 것으로 전해졌다.

AD

목포해경 관계자는 "야간이나 새벽 시간대 항·포구에서는 미끄럼 사고가 발생하기 쉽다"며 "승선 과정이나 이동 시 안전에 각별히 주의해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>