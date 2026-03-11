21일 서시천체육공원서 '콩장' 두 번째 시즌 개장

전남 구례군은 지역민과 관광객들에게 큰 호응을 얻었던 플리마켓 '콩장'을 다시 개최한다고 밝혔다.

'콩장'은 2014년부터 2019년까지 운영되며 구례를 대표하는 플리마켓으로 자리 잡았던 행사다. 판매자와 방문객이 자유로운 분위기 속에서 소통하며 다양한 로컬 상품을 만나볼 수 있는 것이 특징이다.

판매자와 방문객이 자유로운 분위기 속에서 소통하며 다양한 로컬 상품을 만나볼 수 있는 구례 플리마켓 '콩장'이 서시천체육공원 일원에서 열린다. 구례군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 상반기 행사는 21일, 28일, 4월 11일 총 3회에 걸쳐 서시천체육공원 일원에서 열린다. 하반기 일정은 9월 이후 별도로 공지해 운영할 예정이다.

행사 기간에는 서시천체육공원을 따라 50여 개 팀이 참여하는 플리마켓이 운영된다. 서시천체육공원 잔디광장에서는 방문객들이 콩장과 함께 소풍을 즐길 수 있도록 간이 텐트와 돗자리, 양산 등 다양한 휴식 공간과 아이템도 제공된다.

또한 구례매천도서관과 연계해 편안하게 휴식을 취하며 독서를 즐길 수 있는 야외도서관도 함께 운영될 예정이다.

구례군은 로컬경제 활성화를 위해 2024년부터 로컬크리에이터를 육성하여 상품을 개발하고 연대하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 이번 플리마켓 개최 역시 지역 주민들의 활발한 경제활동을 지원하고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 노력의 일환이다.

AD

군 관계자는 "그동안 콩장을 그리워하던 군민들이 많아 지역경제 활성화 차원에서 플리마켓을 다시 개최하게 됐다"며 "다시 시작하는 '콩장'이 구례의 아름다운 자연 속에서 판매자와 소비자가 함께 어우러져 즐거움을 나누는 공간으로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>