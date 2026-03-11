뇌물수수·직권남용 등 혐의

경찰이 공천헌금 등 13개 비위 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 3차 소환했다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오전 9시부터 뇌물수수·직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 김 의원을 불러 조사하고 있다.

김병기 무소속 의원이 11일 3차 소환조사를 위해 서울경찰청 마포청사로 출석하고 있다. 오지은 기자

김 의원은 이날 오전 8시55분께 서울청 마포종합청사로 들어서며 '조사에서 어떤 부분을 소명할지' 등을 묻는 말에 "조사를 잘 받겠다"고 답한 뒤 조사실로 향했다.


김 의원은 앞서 지난달 26일과 27일 이틀 연속 경찰에 출석해 조사를 받았으나, 대부분 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

김 의원은 2020년 21대 총선을 앞두고 전직 동작구의원 전모씨와 김모씨로부터 총 3000만원을 받았다가 돌려줬다는 의혹을 받는다. 전씨와 김씨는 김 의원 측근인 이지희 동작구의회 부의장에게 1000만원, 김 의원 배우자에게 2000만원을 전달했다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.


김 의원 측은 당시 일정과 사진 등을 근거로 알리바이를 제시하며 혐의를 부인하고 있다.


경찰은 또 김 의원이 국내 가상자산 거래소 빗썸에 차남 취업을 청탁하고, 이후 경쟁사 두나무에 불리하게 작용할 수 있는 의정활동을 했는지 여부를 들여다보고 있다. 지난달 24일 빗썸 본사 등을 압수수색해 인사 관련 자료를 확보했다. 이 밖에도 김 의원 배우자의 동작구의회 법인카드 사적 유용 의혹, 전직 보좌진 인사 관련 청탁 의혹 등도 수사 대상에 포함돼 있다.

경찰은 이날 조사에서 제기된 의혹 전반을 집중적으로 확인한 뒤 수사 결과에 따라 김 의원에 대한 신병 처리 여부를 검토할 방침이다.


오지은 기자 joy@asiae.co.kr
