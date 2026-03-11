국민의힘, 세종시장 후보에 최민호 시장 확정

국힘 첫 광역단체장 후보 공천 확정

국민의힘이 6·3 지방선거 세종특별자치시장 후보에 최민호 현(現) 시장을 공천했다.

국민의힘 공천관리위원회는 공관위원 만장일치로 최 시장을 세종시장 후보로 단수 공천키로 확정했다고 11일 밝혔다.

공관위는 "세종시는 한국의 행정수도로 국가 균형발전 상징이자 앞으로의 국가 운영 방향을 보여주는 중요한 도시"라면서 "세종의 미래는 곧 한국 행정수도의 미래인 만큼 이번 지방선거 공천 발표의 첫 출발을 세종시에서 시작하고자 한다"고 했다.

AD

이어 공관위는 최 시장에 대해 "행정과 국정 경험을 두루 갖춘 준비된 지도자로서 지난 4년 동안 세종의 도약을 이끌어 온 인물"이라면서 "국가 균형발전이라는 큰 과제를 가장 안정적으로 추진할 수 있는 적임자라고 판단했으며, 세종시 완성과 한국 행정수도 미래를 위해 결격사유 없는 최 시장을 전적으로 신뢰한다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>