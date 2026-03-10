김여정 북한 노동당 부장은 한미연합훈련 '자유의 방패(프리덤실드·FS)' 연습에 대해 10일 "적대세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다"고 엄포를 놨다.

조선중앙통신에 따르면 김 부장은 이날 '조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다'는 제목의 담화문을 내고 "적들은 우리의 인내와 의지, 능력을 절대로 시험하려 들지 말아야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 중동 상황과 더불어 전날 시작된 한미연합훈련을 동시 거론하며 "횡포무도한 국제불량배들의 망동으로 말미암아 전 지구적 안전 구도가 급속히 붕괴되고 도처에서 전란이 일고 있는 엄중한 시각"이라며 "한국에서 강행되고 있는 미한의 전쟁 연습은 지역의 안정을 더더욱 파괴하는 결과를 초래하게 될 것"이라고 위협했다. 이어 FS 연습에 대해서도 "분명코 우리 국가와의 대결을 모의하고 기획하는 자들의 도발적이고 침략적인 전쟁시연"이라고 규정하며 비판했다.

김 부장은 "최근의 전 지구적인 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들은 (중략) 모든 군사적 준동에는 방어와 공격의 구분, 연습과 실전의 구별이 따로 없다"며 "맞대응 성격이나 비례성이 아닌 비상히 압도적이고 선제적인 초강력 공세로 제압해야 한다는 것을 증시하고 있다"고 말했다.

그러면서 "우리는 압도적일 수밖에 없는 모든 가용한 특수수단들을 포함한 파괴적인 힘의 장전으로, 그 억제력의 책임적인 행사로써 국가와 지역 안전의 전략적 위협을 철통같이 관리해 나갈 것"이라며 "우리는 적이 대적할 엄두조차 못 내도록 끔찍한 파괴력을 재우고 나라의 굳건한 평화를 수호할 것"이라고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



