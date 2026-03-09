재능봉사단원 등 500여 명 참여

지역사회와 동행 이어가



포스코 광양제철소가 지난 7일, 광양시 광영동 일대에서 광양시청과 함께 지역 이웃들을 위한 2026년 첫 연합 봉사활동을 펼치며 지역사회와 나눔의 가치를 실천하기 위한 첫발을 내딛었다.

연합 봉사활동은 광양제철소가 포스코 고유의 문화인 봉사와 나눔의 정신을 적극 실천하고 지역사회와 동행하는 제철소로 거듭나겠다는 의지 아래 매년 진행되고 있으며, 광양제철소 산하 재능봉사단이 대거 참여하는 봉사활동이다.

지난 7일, 광양 광영동에서 진행된 광양제철소 연합봉사에서 재능봉사단원들이 주민들을 위한 문화공연을 펼치고 있다. 광양제철소 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연합봉사활동에는 권향엽 국회의원, 정인화 광양시장, 고재윤 포스코 광양제철소장을 비롯해 광양제철소 재능봉사단 40개와 광양시 여성단체협의회, 광양시 새마을부녀회, 광영동 주민자치회, 광양시청 작은나눔회 등 약 500여 명이 함께하며 따뜻함을 더했다.

봉사자들은 이번 연합봉사활동이 단순한 일회성 행사에 그치는 것이 아니라 지역사회와의 진정한 상생을 실천하겠다는 목표 아래 광영동 곳곳을 누비며 다양한 봉사활동을 펼쳤다.

봉사 현장에는 봉사자들의 따뜻한 손길과 정성이 가득했다. 각자의 재능을 살려 봉사활동을 펼치겠다는 취지로 탄생한 광양제철소 재능봉사단만의 특장점을 적극 활용해 벽지 도배 및 도색활동, 전기 및 가전제품 수리, 방진망 교체, 방역활동 등 주민들의 삶의 질을 드높일 수 있는 다양한 주거환경 개선활동을 진행했다.

특히, 이번 연합봉사활동에 처음 참여하게 된 '또래봉사단'의 활약도 돋보였다. 신입사원들로만 구성된 또래봉사단은 이날 연합봉사에서 지역아동센터의 어린이들과 함께 탁본 등 미술 체험 프로그램을 진행하며 아이들이 즐거운 예술의 세계를 탐험할 수 있도록 했다.

아울러, 재능봉사단원들은 광영동 곳곳에 각자 부스를 설치해 네일아트, 음료 및 다과 제공, 장수사진 촬영, 발마사지, 목공예품 및 에코백 나눔 등을 진행해 주민들로부터 큰 호응을 얻었다

연합봉사활동이 진행되는 도중 광영동사무소에서 펼쳐진 문화공연도 눈길을 끌었다. 재능봉사단원들은 ▲전래놀이 ▲장구 ▲통기타 ▲색소폰, 하모니카 등 각자 자신들의 재능을 활용한 공연을 진행하며 공연장을 방문한 주민들의 얼굴에 웃음꽃을 피웠다.

고재윤 광양제철소장은 "지역사회와 동행하는 제철소가 되기 위해 앞으로도 다양한 봉사와 나눔 활동을 지속적으로 펼칠 것"이라며 "지역 주민들과의 소통을 강화하고, 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

