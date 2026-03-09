와그(WAUG) 지분 최대 15% 확보

판매 채널 다각화·인바운드 협업 확대

하나투어는 글로벌 여행 액티비티 플랫폼 와그(WAUG)에 전략적 투자(SI)를 단행하며 글로벌 자유여행(FIT) 시장 공략에 본격 나선다고 9일 밝혔다. 하나투어는 단계적 지분 인수를 통해 와그 지분을 최대 15%까지 확대할 계획이다.

와그는 전 세계 230개 도시에서 3만여 개 여행 액티비티 상품을 판매하는 글로벌 예약 플랫폼이다. 다국어 서비스와 현지 통화 결제 시스템을 기반으로 글로벌 여행객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

하나투어는 이번 투자를 통해 자사가 보유한 항공·호텔 인벤토리와 와그의 액티비티 플랫폼을 결합해 자유여행 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 항공과 호텔 상품을 와그 플랫폼과 연동해 판매 채널을 확대하고 여행 전 과정에서 교차 판매(Cross-selling)도 늘릴 계획이다.

양사의 협력은 단순한 지분 투자를 넘어 글로벌 FIT 시장에서의 영향력 확대를 목표로 한다. 하나투어는 와그의 모바일 기반 플랫폼과 젊은 이용자층을 활용해 신규 수요를 확보하고, 자사의 글로벌 네트워크와 상품 기획 역량을 결합해 자유여행 사업을 강화할 방침이다.

인공지능(AI) 기반 수요 분석과 추천 서비스를 고도화해 개인 맞춤형 여행 서비스도 확대한다. 와그의 다국어 서비스와 현지 통화 결제 인프라를 활용해 해외 고객 대상 판매도 늘릴 계획이다.

인바운드(방한) 관광 시장 공략에도 속도를 낸다. 하나투어는 와그와 협력해 국내 여행 전문 자회사 웹투어와 함께 인바운드 전용 플랫폼 'Hop&Hop'을 출시할 예정이다. 여기에 인바운드 전문 자회사 하나투어ITC의 상품 기획 역량을 결합해 외국인 관광객 대상 상품 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

양사는 공동 마케팅도 확대한다. 오는 9일부터 일주일간 '자유여행에 경험을 더하다' 기획전을 열고 후쿠오카 타워 전망대 입장권, 다낭 더 스파 이용권, 홍콩 빅버스 시티투어 등 여행 액티비티 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

하나투어 관계자는 "이번 전략적 투자는 단순한 지분 참여를 넘어 글로벌 자유여행 시장에서의 경쟁력을 한 단계 도약시키는 계기"라며 "양사의 핵심 역량을 결합해 차별화된 고객 경험을 제공하고, 글로벌 통합 여행 시장에서의 리더십을 강화해 나가겠다"라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



