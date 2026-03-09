"재무 넘어 기술·사업성 반영"…신한금융, 기업 성장성 신용평가 개발 추진

생산적 금융 기반 강화 차원…금융권 최초

신한금융그룹이 기술력과 미래 성장 잠재력을 보유한 기업에 대한 금융지원 확대를 위해 '기업 성장성 신용평가 시스템' 개발 프로젝트를 금융권 최초로 추진한다고 9일 밝혔다.

현재 금융권의 기업 신용평가는 재무 실적 등 과거 성과 중심으로 설계돼있다. 이는 안정적 평가가 가능하다는 장점이 있지만 기술 기반 기업이나 신산업 기업의 미래 성장 잠재력을 충분히 반영하기는 어렵다는 한계가 있었다.

이에 신한금융은 금융 역시 기업의 성장 가능성을 반영한 평가 체계가 필요하다고 보고 새로운 신용평가 시스템 개발에 착수했다.

이 시스템은 기존 재무 중심에서 나아가 기업의 기술력과 사업모델, 산업 전망 등 미래 경쟁력을 반영하도록 설계됐다. 특히 부도 발생 가능성을 중심으로 평가하던 기존 방식과 달리 벤처·첨단·혁신기업 등 성장 잠재력이 높은 기업을 대상으로 성장 단계와 산업 특성을 고려한 평가 기준을 적용하기로 했다. 재무·거래 정보 중심의 기존 데이터뿐 아니라 기업의 성장 단계, 전통 금융정보와 대안정보 등을 함께 활용해 종합적으로 분석할 예정이다.

개발된 시스템은 기존 기업 신용평가 체계와 연계해 기업 여신 심사, 투자금융 의사결정, 산업별 성장기업 발굴 등 다양한 기업 금융 분야에 활용할 계획이다.

신한금융 관계자는 ""기술력과 성장 잠재력을 보유한 기업을 보다 정교하게 평가하기 위한 새로운 기업 평가 체계"라며 "산업과 미래 변화에 대한 선구안을 바탕으로 혁신 기업과 국가 전략 산업을 지원하는 생산적 금융을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

