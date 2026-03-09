◆서기관 승진
▲기획예산처 이정혁 ▲감사담당관실 임주현 ▲운영지원과 윤석규 ▲기획조정실 혁신행정담당관실 이홍섭 ▲미래전략기획실 미래전략과 김효진 ▲미래전략기획실 열린재정정보과 이성한 ▲예산실 산업중소벤처예산과 김지수 ▲예산실 국민복지예산과 하치승 ▲예산실 지역예산과 노영래 ▲재정성과국 타당성심사과 조문경 ▲복권위원회사무처 복권총괄과 이범한 ▲기획조정실 정보화담당관실 김기동
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement