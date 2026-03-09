더불어민주당 광주시당이 6·3 지방선거 광역의원 선거구 가운데 16곳의 경선 후보자와 대진을 확정했다. 기초의원 선거구도 일부 지역에서 경선 후보자가 정해졌다.


8일 민주당 광주시당이 공개한 '제9회 지방선거 광역의원 경선 선거구 및 후보자 명단'에 따르면 광역의원 전체 20개 선거구 가운데 16곳에서 경선이 확정됐다.

아시아경제 DB

아시아경제 DB

AD
원본보기 아이콘

선거구별로는 서구 4·남구 1·광산 1·광산 2가 5파전이며, 동구 2·남구 2·북구 2는 4파전이다. 서구 2·남구 3·북구 1·북구 3·북구 4·광산 3은 3파전이고, 동구 1·북구 5·광산 4는 2인 맞대결로 진행된다.

서구 3(여성경쟁)과 광산 5(여성경쟁) 선거구는 추가 공모를 논의하기로 했으며, 서구 1과 북구 6 선거구는 재심 절차 등을 이유로 후보자를 추후 확정하기로 했다.


기초의원 선거의 경우 5개 자치구 20개 선거구 가운데 서구 가·다·라, 남구 가, 북구 가·나·마·바, 광산 다 등 9곳에서 경선이 진행된다. 동구 나, 서구 나, 광산 라 선거구는 경선 없이 공천하기로 했다. 나머지 선거구는 선거구 획정 확정 이후 결정하거나 심사가 진행 중이다.

Advertisement

광역의원과 기초의원 후보자 경선은 해당 선거구 권리당원 투표 방식으로 실시되며, 경선 일정은 추후 결정될 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티자" 눈치싸움 시작된 주유소[르포] 30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD

양부남 광주시당위원장은 "공정하고 투명한 공천 절차를 통해 경쟁력 있는 후보를 선출하고, 당원과 시민의 뜻이 반영되는 지방선거가 되도록 하겠다"고 밝혔다.


호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement