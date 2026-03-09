더불어민주당 광주시당이 6·3 지방선거 광역의원 선거구 가운데 16곳의 경선 후보자와 대진을 확정했다. 기초의원 선거구도 일부 지역에서 경선 후보자가 정해졌다.

8일 민주당 광주시당이 공개한 '제9회 지방선거 광역의원 경선 선거구 및 후보자 명단'에 따르면 광역의원 전체 20개 선거구 가운데 16곳에서 경선이 확정됐다.

선거구별로는 서구 4·남구 1·광산 1·광산 2가 5파전이며, 동구 2·남구 2·북구 2는 4파전이다. 서구 2·남구 3·북구 1·북구 3·북구 4·광산 3은 3파전이고, 동구 1·북구 5·광산 4는 2인 맞대결로 진행된다.

서구 3(여성경쟁)과 광산 5(여성경쟁) 선거구는 추가 공모를 논의하기로 했으며, 서구 1과 북구 6 선거구는 재심 절차 등을 이유로 후보자를 추후 확정하기로 했다.

기초의원 선거의 경우 5개 자치구 20개 선거구 가운데 서구 가·다·라, 남구 가, 북구 가·나·마·바, 광산 다 등 9곳에서 경선이 진행된다. 동구 나, 서구 나, 광산 라 선거구는 경선 없이 공천하기로 했다. 나머지 선거구는 선거구 획정 확정 이후 결정하거나 심사가 진행 중이다.

광역의원과 기초의원 후보자 경선은 해당 선거구 권리당원 투표 방식으로 실시되며, 경선 일정은 추후 결정될 예정이다.

양부남 광주시당위원장은 "공정하고 투명한 공천 절차를 통해 경쟁력 있는 후보를 선출하고, 당원과 시민의 뜻이 반영되는 지방선거가 되도록 하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



