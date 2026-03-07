결국 지상군 투입되나…美 최정예 82공수사단 훈련 돌연 취소

미국 육군이 최정예 공수부대 지휘부의 대규모 훈련을 최근 돌연 취소하면서 이들의 대이란 지상전 투입 가능성이 제기되고 있다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 6일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 지상 전투와 특수 임무를 담당하는 제82공수사단에서 작전 계획과 실행을 총괄하는 핵심 본부 부대의 훈련이 취소됐다. 같은 사단의 다른 병력은 루이지애나주에서 훈련을 이어가고 있지만, 본부 요원들은 훈련에 참가하지 않고 본거지인 노스캐롤라이나주에 남으라는 지시를 받은 것으로 전해졌다.

현재까지 공식적인 파병 명령은 내려지지 않았다. 다만 미 육군이 조만간 제82공수사단 소속 헬기 부대의 중동 배치 계획을 발표할 예정이며 실제 배치는 늦은 봄에 이뤄질 가능성이 있다고 소식통들은 전했다.

사안에 정통한 한 관계자는 WP에 "우리는 모두 만일의 상황에 대비해 무언가를 준비하고 있다"고 말했다.

워싱턴포스트는 과거 분쟁에서 제82공수사단이 맡아온 역할을 고려할 때 사단의 '즉각대응군(IRF)'이 동원될 가능성도 거론된다고 전했다. 이 부대는 2020년 이란 군부 실세 가셈 솔레이마니 제거 작전과 2021년 아프가니스탄 철수, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직전 동유럽 방어 임무 등에 투입된 바 있다.

파병 가능성에 대해 미 국방부는 성명을 통해 "작전 보안상 향후 이동이나 가상의 움직임에 대해서는 언급하지 않는다"며 구체적인 입장을 밝히지 않았다.

지난 일주일 동안 미군은 공습을 중심으로 이란의 미사일 무기고와 드론, 해군 함정 등을 공격해왔다. 전투기와 폭격기가 이란 상공을 비행하며 직접 폭탄을 투하하는 작전도 이어지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 대이란 군사 작전에 지상군이 "아마도 필요 없을 것"이라고 말하면서도 투입 가능성을 완전히 배제하지는 않았다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인 역시 지난 4일 기자들에게 "현재로서는 작전 계획의 일부가 아니다"라면서도 트럼프 대통령이 "테이블 위의 선택지를 제거하지는 않을 것"이라고 밝혔다.

NBC뉴스는 이날 정부 당국자와 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 사석에서 이란에 대한 미 지상군 투입 가능성에 상당한 관심을 보여왔다고 보도했다. 다만 전면 침공보다는 특정 전략적 목표를 달성하기 위해 소규모 병력을 투입하는 방안이 논의의 중심이라고 전했다. 소식통들은 트럼프 대통령이 아직 지상군 투입과 관련해 공식 결정을 내리거나 명령을 내린 상태는 아니라고 덧붙였다.

