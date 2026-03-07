국민의힘 잔류부터 창당까지 선택지 공개

尹 전화로 중단됐던 일화 공개

전직 한국사 강사 출신 유튜버인 전한길 씨가 이른바 '윤 어게인 신당' 창당을 검토 중이라고 밝혔다.

전 한국사 강사 전한길씨가 지난달 동작구 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 들어가며 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전씨는 지난 5일 자신이 운영하는 온라인 카페 댓글을 통해 이러한 구상을 처음 언급했다. 한 이용자가 황교안 전 국무총리가 주도하는 정치단체인 자유와혁신에 대한 지지를 요청하는 글을 올리자, 전씨는 "모두 4가지의 선택지를 고심 중"이라고 답하며 향후 행보에 대해 고민하고 있다고 설명했다.

그가 제시한 선택지는 ▲국민의힘 지지 ▲자유와혁신 지지 ▲다른 소수 보수 정당 지지 ▲신당 창당 등 4가지다.

이와 관련해 전 씨는 전날 오전 자신의 유튜브 채널에서 지지자들을 대상으로 향후 노선에 대한 설문조사도 시작했다. 전날 오후 5시45분 기준 약 4만7000명이 참여했으며, '보수 4당과 합류한다'는 선택지가 59%로 가장 높은 지지를 받았다. 이어 '국민의힘 지지'가 25%, '청년들과 함께 창당'이 16%로 집계됐다.

전씨는 신당 구상에 대해 "'노빠꾸'(물러나지 않는다는 의미) 윤어게인과 부정선거 척결, 기존 정치 세력들을 갈아엎는 창당"이라고 설명했다. 일각에서는 그가 주장해 온 부정선거 의혹 규명과 '윤 어게인' 노선에 대해 국민의힘이 충분히 적극적이지 않다고 판단하면서 독자적인 정치 세력화를 모색하는 것 아니냐는 해석도 나온다.

Advertisement

전 씨는 지난해 국민의힘에 입당한 이후 전당대회 과정에서 윤석열 전 대통령 지지 성향을 공개적으로 드러내 왔다. 그는 '윤 어게인' 기조를 강조하며 부정선거 의혹을 공론화하겠다고 밝힌 당 대표를 지지했고, 윤 전 대통령과 결별할 경우 "버릴 것"이라고 말하며 강경한 입장을 보이기도 했다.

전 한국사 강사 전한길씨가 지난달 동작구 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 들어가며 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

전씨가 신당 창당을 검토한 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난해 4월 헌법재판소가 윤 전 대통령을 만장일치로 파면한 직후에도 같은 구상을 고려했지만 실행 단계로 이어지지는 않았다고 설명했다.

전씨는 지난 5일 자신의 유튜브 방송에서 당시 상황에 대해 "당시 변호인단이 창당 선언하려하기 직전 (윤 전 대통령으로부터) 직접 전화가 와 '중단시키라'고 했다"며 "'대통령이 노발대발하고 계시다'며 (변호인단의) 배의철 변호사에게 전달했다"고 말했다.

AD

그러면서 전씨는 "대통령이 하신 말씀이 '나는 국민의힘 1호 당원인데 갑자기 파면당하자마자 윤 어게인 당을 만들면 사람들이 오해할 수 있다'(는 내용이었다)"며 당시 창당 움직임이 중단된 배경을 설명했다. 이어 "그때 자유대학도 창당하려다 중단했다. 그때 황교안 전 총리는 '국민의힘은 답이 없다'며 창당했다"고 덧붙였다.

김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>