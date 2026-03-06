65세 이상 대상…보청기 100명·보행기 20명 선정



보청기 최대 117만9000원, 보행기 최대 25만원

부산 기장군이 난청이나 거동 불편으로 일상생활에 어려움을 겪는 어르신들을 위해 의료보조기구 구입비 지원에 나섰다.

기장군은 난청이나 보행 불편으로 의사소통과 이동에 어려움을 겪는 어르신을 대상으로 보청기와 성인용 보행기 구입 비용을 지원한다고 6일 전했다.

이번 사업은 보청기와 보행기가 필요하지만 구입 비용 부담으로 적절한 보조기구를 마련하지 못하는 어르신들의 생활 불편을 해소하기 위해 마련됐다.

군은 지난 2023년 군의회 조례안 발의를 통해 부산시 최초로 관련 지원 조례를 마련했으며, 2024년부터 사업을 추진하고 있다. 올해도 약 1억2300만원의 예산을 전액 군비로 확보해 지원을 이어간다.

지원 대상은 2026년 3월 3일 기준 기장군에 주민등록을 두고 1년 이상 계속 거주한 65세 이상 어르신이다. 다만 보청기나 성인용 보행기를 법령 또는 다른 지원사업을 통해 이미 지원받은 경우에는 대상에서 제외된다.

군은 보청기 100명, 성인용 보행기 20명을 선정해 지원할 계획이다. 보청기는 1인당 최대 117만9000원, 성인용 보행기는 최대 25만원 한도 내에서 실제 구입 비용을 지원한다.

신청 기간은 오는 4월 10일까지이며, 지원을 희망하는 어르신은 주소지 읍·면 행정복지센터 복지팀을 방문해 신청하면 된다. 자세한 사항은 읍·면 행정복지센터 복지팀이나 기장군 노인장애인복지과 노인복지팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

정종복 기장군수는 "보청기와 보행기는 단순한 의료보조기구가 아니라 소통의 문을 열고 안전한 이동을 돕는 필수 수단"이라며 "어르신들이 지원을 통해 보다 편안한 일상생활을 누리고 삶의 질을 높일 수 있기를 기대한다"고 말했다.

부산 기장군 어르신 보청기·성인용 보행기 구입비 지원 안내문.

