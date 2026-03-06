이달 23일 팟캐스트 채널명 공개

옴니버스 방식…내달 첫 콘텐츠

하이브는 스포티파이 플랫폼에 공식 비디오 팟캐스트 채널을 개설한다고 6일 밝혔다. 글로벌 콘텐츠 제휴 파트너십을 통해 하이브가 비디오 콘텐츠를 기획·제작하고, 스포티파이가 유통하는 형태다.

하이브는 글로벌 음악 시장에서 비디오 팟캐스트의 영향력이 빠르게 확대되는 점에 주목해 이번 협업을 추진했다고 설명했다. 전 세계 약 7억5100만명의 이용자를 보유한 스포티파이가 팟캐스트 서비스 분야를 선도하는 만큼 이용자들이 콘텐츠 탐색 과정에서 자연스럽게 K-팝을 접하는 효과를 기대했다.

하이브는 오는 23일 비디오 팟캐스트 채널 개설과 동시에 채널명을 공개한다. 해당 팟캐스트는 하이브 뮤직그룹 아티스트를 비롯해 다양한 분야의 크리에이터들이 참여해 음악과 일상을 주제로 이야기하는 콘텐츠로 구성된다. 각기 다른 주제의 콘텐츠들을 하나의 채널 안에서 모아볼 수 있는 옴니버스 방식으로 운영된다. 첫 콘텐츠는 4월부터 순차적으로 선보일 예정이다. 콘텐츠 제작은 내부 전담 조직인 '하이브 미디어 스튜디오(HMS)'가 맡는다.

하이브는 "이번 협업은 비디오 팟캐스트라는 새로운 포맷을 통해 K-팝을 보다 친근하게 경험할 기회를 마련하기 위한 시도"라며 "음악뿐 아니라 K-팝 문화를 재미있게 접할 수 있는 다양한 주제의 이야기를 통해 새로운 팬층과의 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.

