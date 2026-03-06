국가철도공단은 충청권광역철도와 동해남부선 센텀역·거제역 역사시설 인근 유휴부지의 복합개발을 추진하기 위해 민간 제안을 공모한다고 6일 밝혔다.

공모는 6일~6월 5일까지 진행된다. 대상지는 대전 대덕구 중리동 일원 5000㎡, 부산 해운대구 재송동 일원 6600㎡, 부산 연제구 거제동 일원 7500㎡ 등 3개 부지다.

이들 지역은 향후 개발이 예정된 지역과 인접해 교통 인프라 및 상권과 연계한 복합기능 강화가 가능할 것으로 기대된다.

대전 대덕구 중리동 일원 충청권광역철도 오정역 인근 공모 대상지.

대전 중리동 부지는 2028년 개통 예정인 충청권광역철도와 대전 트램 2호선 오정역 신설 지역과 맞닿아 광역교통 중심지로 발전할 가능성이 높은 것으로 점쳐진다.

센텀역 부지는 센텀1지구와 센텀 2지구를 연결하는 개발 축 선상에 위치, 인근에 해운대구청 신청사 건립과 노후 주택지 환경정비 사업 등의 영향으로 지역 성장 잠재력이 높은 것으로 평가받는다.

거제역 부지는 법원과 검찰청 등 법조타운과 인접해 상권이 안정적으로 형성된 지역이다.

공모는 획일적 단일 필지 개발 방식에서 벗어나 민간이 시장 상황과 입지 특성을 고려해 부지 간 결합 또는 분리를 자율적으로 제안할 수 있도록 한다. 이를 통해 사업자의 사업성을 높이고 창의적 개발 구상이 가능할 것으로 철도공단은 내다본다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

이성해 철도공단 이사장은 "공모는 지역별 입지 특성을 반영해 철도 역사 주변 공간을 보다 효율적으로 활용하기 위해 추진된다"며 "민간의 창의적 개발 아이디어를 반영해 지역 경제 활성화와 철도 이용 편의 증진에 기여할 수 있도록 하겠다."고 말했다.

