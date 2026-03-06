[특징주]고객사 수요 폭발…원익QnC, 13%대↑

글로벌 메모리 반도체 기업들의 신규 설비 투자가 점진적으로 늘면서 호실적 행진이 예상되는 원익QnC 원익QnC close 증권정보 074600 KOSDAQ 현재가 36,400 전일대비 5,700 등락률 +18.57% 거래량 2,044,865 전일가 30,700 2026.03.06 14:17 기준 관련기사 유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향" [클릭 e종목]"원익QnC, 모멘티브 실적 부진 여파…목표가 하향" 'TSMC 초토화 전략' 미중 갈등 속 커지는 지정학적 리스크[대만칩통신] 전 종목 시세 보기 의 주가가 강세다.

6일 오후 1시34분 기준 원익QnC는 전 거래일 대비 4050원(13.19%) 오른 3만4750원에 거래됐다.

이날 유안타증권은 원익QnC에 대해 매수 의견 및 목표주가 4만1000원을 제시했다.

원익QnC의 지난해 4분기 실적은 시장 예상치를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 연결 기준 매출액은 2491억원(전년 동기 대비 14.7% 증가), 영업이익은 184억원(흑자전환)으로 집계됐다. 특히 쿼츠(석영제품) 부문이 미국 주력 고객사의 수요 강세에 힘입어 영업이익 160억원을 기록하며 실적 개선을 견인했다.

백길현 유안타증권 연구원은 "북미 고객사가 주요 부품 협력사들에 재고 확보를 두 배 이상 늘릴 것을 주문하고 있다"며 "이에 따라 올해 들어 국내 안성 및 대만 법인을 중심으로 수요가 가파르게 증가하고 있다"고 설명했다.

Advertisement

향후 3년간 글로벌 메모리 반도체 기업들의 신규 설비 투자가 점진적으로 늘어날 것으로 전망되는 가운데, 북미 주력 고객사 내 원익QnC의 입지는 재차 강화되고 있다. 대만 고객사 내 쿼츠 점유율 확대 트렌드가 지속되고 있는 점도 주목할 점이다.

올해 1분기 실적 전망 역시 밝다. 유안타증권은 1분기 영업이익이 247억원(직전 분기 대비 33.8% 증가)에 달할 것으로 추정했다. 가동률 증가에 따른 실적 개선 효과가 이어지며 추가적인 이익 성장이 가능하다는 판단이다.

AD

백 연구원은 "자회사 모멘티브(MT Holding)의 실적 기여가 제한적일 것으로 보수적으로 가정하더라도 올해 연결 영업이익은 1124억원(전년 대비 88.6% 증가)으로 대폭 성장할 것"이라고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>