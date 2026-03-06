청도군, 구(舊) 토지대장 한글화…5년간 디지털 DB 구축
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
2026년부터 24만여 면 대상, 한자·일본식 연호 한글 변환
조상 땅 찾기 등 재산권 민원 처리 속도·정확도 획기적 개선 기대
청도군(군수 김하수)이 한자로 기록된 옛 토지(임야)대장을 한글로 변환하고 디지털 데이터베이스(DB)로 구축하는 '구(舊) 토지대장 한글 고도화 사업'을 본격 추진한다.
이번 사업은 2026년부터 2030년까지 5개년 계획으로 진행되며, 총사업비 6억 원을 투입해 읍·면별 총 24만190면의 대장을 단계적으로 정비한다.
청도군청 전경
AD
그동안 일제강점기 양식의 옛 대장은 난해한 한자와 일본식 연호 등이 섞여 있어 일반 군민들이 내용을 해독하기 어려웠다.
이 때문에 조상 땅 찾기나 소유권 변동 확인 등 재산권 관련 민원을 처리할 때마다 행정 소요 시간이 길어지는 불편함이 있었다.
군은 이번 사업을 통해 한자 표기 및 일본식 연호를 모두 한글로 변환하고, 항목별 검색이 가능한 DB 시스템을 마련할 계획이다.
Advertisement
이를 통해 지적 행정의 정확성을 높이고 민원 처리 속도를 획기적으로 단축할 방침이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD
김하수 청도군수는 "이번 사업은 군민의 소중한 재산권을 보호하고 지적 행정의 신뢰도를 높이는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 디지털 기반의 행정 서비스를 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement