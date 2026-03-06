2026년부터 24만여 면 대상, 한자·일본식 연호 한글 변환

조상 땅 찾기 등 재산권 민원 처리 속도·정확도 획기적 개선 기대

청도군(군수 김하수)이 한자로 기록된 옛 토지(임야)대장을 한글로 변환하고 디지털 데이터베이스(DB)로 구축하는 '구(舊) 토지대장 한글 고도화 사업'을 본격 추진한다.

이번 사업은 2026년부터 2030년까지 5개년 계획으로 진행되며, 총사업비 6억 원을 투입해 읍·면별 총 24만190면의 대장을 단계적으로 정비한다.

그동안 일제강점기 양식의 옛 대장은 난해한 한자와 일본식 연호 등이 섞여 있어 일반 군민들이 내용을 해독하기 어려웠다.

이 때문에 조상 땅 찾기나 소유권 변동 확인 등 재산권 관련 민원을 처리할 때마다 행정 소요 시간이 길어지는 불편함이 있었다.

군은 이번 사업을 통해 한자 표기 및 일본식 연호를 모두 한글로 변환하고, 항목별 검색이 가능한 DB 시스템을 마련할 계획이다.

이를 통해 지적 행정의 정확성을 높이고 민원 처리 속도를 획기적으로 단축할 방침이다.

김하수 청도군수는 "이번 사업은 군민의 소중한 재산권을 보호하고 지적 행정의 신뢰도를 높이는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 디지털 기반의 행정 서비스를 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

