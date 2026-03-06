美-이란 물밑 접촉했지만…"진행 중인 협상 없어" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①美-이란 물밑 접촉 했어도 "현재 협상은 없어"
②불안한 중동 국가들 "천궁-II 보내달라" SOS
③휴전 기대감에 아시아 증시 급등…코스피 10%
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 일제히 하락 마감해
○산업주 중심 다우지수 1.61% 하락
○이란 유조선 공격에 유가 급등
Top3 NEWS
■ 美-이란 물밑 접촉은 했는데…"현재 진행 중인 협상 없어"
○"양측 중재할 대화 채널 존재 확인"
○"미, 이란 모두 가능성엔 회의적"
○분쟁 종식 조건 논의 등 제안된 듯
■ [단독] 이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS'…"천궁-Ⅱ 보내달라"
○국산 중거리 지대공 유도무기 천궁-II
○중동 국가들, 이란 위협 요격체 필요
○UAE, 사우디 등 긴급 납품 요청해
■ 휴전 기대감에 亞증시 급등…코스피 10%·닛케이 2%
○아시아 주요국 증시 일제히 반등
○낙폭 과다했던 코스피 반등 압도적
○미·이스라엘, 이란 공격 이어가
그래픽 뉴스 : '전세 매물 90% 실종' 성북구…서울시 숫자엔 '함정' 있었다
○'정부 정책으로 성북구 전세 급감' 팩트체크 해보니
○서울시장이 놓친 전세시장의 진실
○수치는 맞지만 맥락은 달라
the Chart : 서울 아파트값 오름세 5주째 둔화…강남3구·용산 또 내렸다
○아파트 가격동향 자료, 5주째 오름폭 꺾여
○상급지 약세도 2주째 지속되고 있어
○정부, 다주택자 및 투기성 1주택자 규제 검토
오늘 핵심 일정
○국내
6일 코스닥 에스팀 상장, 공모가 8500원
6일 코스닥 카나프테라퓨틱스청약, 예정 공모가 1만6000~2만원
08:00 소비자물가지수(2월)
08:00 경상수지(1월)
○해외
03:15 미국 FOMC 보우먼 위원 연설
06:30 연준 대차 대조표
16:00 영국 핼리팩스 주택가격지수(2월)
19:00 유로존 4분기 GDP
22:30 미국 실업률(2월)
22:30 미국 소매판매(1월)
◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(0℃) ｜최고기온 : 5℃(-8℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 60%
○미세먼지 오전 보통｜오후 한때나쁨
