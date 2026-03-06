美-이란 물밑 접촉했지만…"진행 중인 협상 없어" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

○미 뉴욕증시 일제히 하락 마감해

○산업주 중심 다우지수 1.61% 하락

○이란 유조선 공격에 유가 급등

■ 美-이란 물밑 접촉은 했는데…"현재 진행 중인 협상 없어" ○"양측 중재할 대화 채널 존재 확인"

○"미, 이란 모두 가능성엔 회의적"

○분쟁 종식 조건 논의 등 제안된 듯

■ [단독] 이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS'…"천궁-Ⅱ 보내달라" ○국산 중거리 지대공 유도무기 천궁-II

○중동 국가들, 이란 위협 요격체 필요

○UAE, 사우디 등 긴급 납품 요청해

■ 휴전 기대감에 亞증시 급등…코스피 10%·닛케이 2% ○아시아 주요국 증시 일제히 반등

○낙폭 과다했던 코스피 반등 압도적

○미·이스라엘, 이란 공격 이어가

그래픽 뉴스 : '전세 매물 90% 실종' 성북구…서울시 숫자엔 '함정' 있었다

○'정부 정책으로 성북구 전세 급감' 팩트체크 해보니

○서울시장이 놓친 전세시장의 진실

○수치는 맞지만 맥락은 달라

the Chart : 서울 아파트값 오름세 5주째 둔화…강남3구·용산 또 내렸다

○아파트 가격동향 자료, 5주째 오름폭 꺾여

○상급지 약세도 2주째 지속되고 있어

○정부, 다주택자 및 투기성 1주택자 규제 검토

오늘 핵심 일정

○국내

6일 코스닥 에스팀 상장, 공모가 8500원

6일 코스닥 카나프테라퓨틱스청약, 예정 공모가 1만6000~2만원

08:00 소비자물가지수(2월)

08:00 경상수지(1월)

○해외

03:15 미국 FOMC 보우먼 위원 연설

06:30 연준 대차 대조표

16:00 영국 핼리팩스 주택가격지수(2월)

19:00 유로존 4분기 GDP

22:30 미국 실업률(2월)

22:30 미국 소매판매(1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 5℃(-8 ℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 60%

○미세먼지 오전 보통｜오후 한때나쁨

