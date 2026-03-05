▲박귀심씨 별세, 권은남(더불어민주당 대전시당 공보국장)·권은성·권은용(HDC 현대산업개발 부장)·권은임씨 모친상, 임정환(한국에너지기술연구원 책임기술원)씨 장모상 = 5일 오전, 대전 충남대병원 장례식장 특2호실, 발인 7일 오전 9시30분, 장지 대전추모공원. ☎ 042-280-8181
꼭 봐야 할 주요 뉴스이코노미석 가격이 1250만원?…전쟁에 항공권 900%...
AD
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement