▲박귀심씨 별세, 권은남(더불어민주당 대전시당 공보국장)·권은성·권은용(HDC 현대산업개발 부장)·권은임씨 모친상, 임정환(한국에너지기술연구원 책임기술원)씨 장모상 = 5일 오전, 대전 충남대병원 장례식장 특2호실, 발인 7일 오전 9시30분, 장지 대전추모공원. ☎ 042-280-8181

꼭 봐야 할 주요 뉴스

이코노미석 가격이 1250만원?…전쟁에 항공권 900% 뛰었다[미국-이란 전쟁] 이코노미석 가격이 1250만원?…전쟁에 항공권 900%...
AD

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement