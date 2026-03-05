경기 양주시가 ㈜신성코퍼레이션과 청년 창업기업의 안정적인 성장 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

강수현 양주시장이 ㈜신성코퍼레이션과 청년 창업기업의 안정적인 성장 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

이번 협약은 청년 창업가들이 겪는 초기 정착 공간 확보의 어려움을 해소하고, 물류 창고 지원을 통해 창업 기업의 운영 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 신성코퍼레이션은 청년 창업기업을 위한 사무공간과 물류공간을 제공하고, 기업 역량 강화를 위한 멘토링 및 프로그램 운영을 양주시와 협력해 지원할 예정이다.

양주시는 지난해 10월 신성코퍼레이션 물류1센터 현장 방문을 시작으로 물류센터 시설과 활용 가능 공간을 점검했으며, 이후 사업 제안서 교환과 실무 협의를 거쳐 이번 협약을 체결하게 됐다.

양주시 관계자는 "청년 창업기업이 겪는 가장 큰 어려움 중 하나가 공간과 물류 비용 부담"이라며, "이번 협약을 통해 창업기업이 사업을 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는 실질적인 지원 모델이 되길 기대한다"고 말했다.

박정욱 신성코퍼레이션 대표는 "양주시 청년 창업기업의 성장에 보탬이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "물류 전문기업으로서 보유한 시설과 노하우를 적극 지원하겠다"고 전했다.

양주시는 이번 협약을 통해 청년 창업기업의 공간 및 물류 부담을 완화하고 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



