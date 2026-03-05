"같이 퇴사하라는 말이냐" 비판 이어져

유튜브 개설 이틀 만에 구독자 90만 돌파

전 충주시 홍보담당관 김선태를 둘러싼 비판적인 시각이 또다시 제기됐다. 개인 유튜브 채널을 개설하며 공직을 떠난 뒤 기존 팀원들과 동행하지 않았다는 점을 문제 삼는 주장이다. 지난 4일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 한 공무원이 '충주시 김선태 좀 정 없다'라는 제목의 글을 게시하며 김선태를 비판했다.

김선태는 지난달 28일 의원면직 처리된 뒤 3일 자신의 이름을 딴 유튜브 채널을 개설하며 유튜버로서 새 출발을 알렸다.

글 작성자는 "홍보 유튜브를 새로 시작할 거면 같은 팀 식구들을 데리고 나왔어야 한다"며 "구독자 80만 규모면 회사 수준인데 직원도 필요할 것 아니냐"고 주장했다. 이어 그는 "같은 팀이었고 영상에도 함께 나왔는데 정이란 게 있지 않으냐"며 김선태가 혼자 독립한 점에 서운함을 드러냈다.

하지만 댓글 여론은 작성자를 비판하는 분위기가 우세했다. 한 공무원은 "무슨 소리냐. 팀원들도 공무원 그만두게 하고 같이 나오라는 말이냐"고 반박했고, 또 다른 이용자는 "능력은 없으면서 남 비판만 하는 사람들 때문에 블라인드를 본다"고 지적했다. 이 밖에도 "팀원들 데리고 나왔다가 실패했으면 또 돈 때문에 인생 망쳤다고 했을 것" "본인도 성공을 장담하지 못한다고 했는데 어떻게 같이 나오냐" 등의 반응이 이어졌다.

앞서 김선태는 충주시 퇴사 과정에서도 '왕따설'과 '내부 견제설' 등 여러 잡음에 휩싸인 바 있다. 그는 방송 등을 통해 공무원 신분으로 파격적인 홍보 활동을 펼치는 과정에서 내부의 시기와 질투를 받았다는 취지의 발언을 하기도 했다. 특히 연간 62만 원 수준의 예산으로 충주시 유튜브 채널을 운영하며 약 100만 명에 가까운 구독자를 모았지만, 경직된 공직 사회의 보상 체계와 내부 시선이 부담으로 작용했다는 지적도 나왔다.

5일 오후 2시 기준 김선태의 유튜브 채널 구독자는 약 96만 명으로, 개설 이틀 만에 90만 명을 돌파하며 빠르게 증가하고 있다. 유튜브 채널 '김선태' 원본보기 아이콘

