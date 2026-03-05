MCL39 모델 1:8 사이즈로 재현

레고그룹은 2025 F1 월드챔피언십 우승팀 맥라렌의 레이스카를 1:8 크기로 재현한 '레고 테크닉 맥라렌 MCL39 F1 자동차'를 출시했다고 5일 밝혔다.

신제품은 2025년 F1 드라이버·컨스트럭터 챔피언십을 모두 석권한 맥라렌의 'MCL39' 모델을 총 1675개의 브릭으로 구현했다.

레고 테크닉 시리즈 최초로 기어 연동형 'DRS(드래그 리덕션 시스템)'를 탑재했다. DRS는 차량의 뒷날개를 열어 공기 저항을 줄이고 속도를 증가시키는 장치다. 이번 제품은 기어 레버를 조작하면 리어 스포일러가 자동으로 펼쳐지도록 설계돼 실제 F1 레이싱의 DRS 구동 원리를 구현했다.

조향 기능을 갖춘 스티어링 휠과 서스펜션, 디퍼렌셜, 2단 기어박스 등 차량의 핵심 요소도 표현했다. 엔진 커버를 분리하면 피스톤이 작동하는 V6 엔진을 확인할 수 있다.

완성품 크기는 가로 25cm, 세로 61cm, 높이 13cm다. 가격은 31만9900원으로 온·오프라인 공식 레고스토어와 토이저러스 매장에서 구매할 수 있다.

레고그룹 관계자는 "2025 F1 월드 챔피언을 달성한 맥라렌 팀의 엔지니어링을 브릭으로 사실적으로 구현하는 데 집중했다"며 "실제 레이스카의 작동 원리를 그대로 담은 이번 제품을 통해 MCL39의 기술력을 경험해보시길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



