2026 경영전략…올해 2분기 가치체계 선포

현대엔지니어링이 에너지 전환시대를 맞아 원자력·재생에너지 사업을 확대하고 원천기술을 확보하겠다는 계획을 내놨다. 기존 플랜트 중심 사업구조에서 기술 경쟁력을 갖춰 지속가능한 성장 체계를 마련하겠다는 구상이다.

회사 측은 5일 이러한 내용을 담은 올해 경영전략을 발표했다. 핵심은 에너지 가치사슬 전 단계에서 핵심 역할을 하겠다는 내용이다. 설계·조달·시공(EPC) 중심 건설사에서 에너지를 생산하고 운송·소비하는 전 단계에 기술을 제공하는 기업으로 전환하는 게 목표다. 이를 위해 원자력·액화천연가스(LNG)·재생에너지 등 에너지 사업 확대, 소형모듈원자로(SMR)·수소 등 원천기술 확보, 첨단 산업건축 수주 다각화, 전기차 충전(EVC) 인프라 구축 등 4개 축을 올해 경영전략의 골간으로 삼았다.

에너지 사업 분야에서는 원자력과 LNG, 재생에너지를 중심으로 역량을 집중한다. 현대엔지니어링은 미국 미주리대 20㎿h급 연구용 원자로 건설 사업에서 핵심 계통 초기 설계를 담당하며 원자력 설계 경쟁력을 입증했다.

LNG 분야에서는 액화 플랜트 시장에 처음 뛰어든다. 우즈베키스탄·투르크메니스탄 가스처리시설, 쿠웨이트 알주르 LNG 수입터미널 등 기존 수행 실적을 기반으로 삼는다. 지난해 7월에는 호주 우드사이드 에너지, 현대글로비스 현대글로비스 close 증권정보 086280 KOSPI 현재가 249,500 전일대비 17,500 등락률 +7.54% 거래량 158,254 전일가 232,000 2026.03.05 11:02 기준 관련기사 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 현대글로비스, 피지컬 AI 기반 미래 물류 선보인다 한화운용 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브', 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 와 LNG 액화 사업 개발 협약을 맺었다. 회사는 라이선스 보유사와 협업해 핵심 기술을 확보한 뒤 중소형에서 대형 EPC까지 단계적으로 사업 범위를 넓힌다는 구상이다.

재생에너지는 기존 실적을 발판으로 외형을 키운다. 미국 오리건주에 200㎿ 규모의 힐스보로 태양광 발전소를 2027년 말 상업운전을 목표로 추진하고 있다. 올해는 세르비아에서 총 1GW급 태양광 발전소와 에너지저장장치(ESS)를 짓기로 했다.

기술 개발도 본격화한다. SMR 분야에서는 글로벌 기술 기업과 공동개발, 전략적 투자 협력을 검토해 단순 시공사가 아닌 기술 기반 사업자로 성장할 계획이다. 수소 분야에서는 올해 1월부터 충남 보령에 수전해 기반 수소생산기지 구축 공사를 시작했다. 이곳에서 국산 수전해 기술 실증 데이터를 수집해 시스템을 표준화한 뒤 중대형 사업까지 진출하겠다는 게 목표다.

산업건축 분야에서는 데이터센터 진입이 새로운 승부수다. 완성차와 배터리 등 기존 강점 분야 외에 인공지능 전환에 따른 데이터센터 건설 시장이 유망할 것으로 내다보고 있다. 올해 초기 실적을 확보한 뒤 에너지 효율화 기술을 접목한 차별화된 데이터센터 모델을 구축할 예정이다. 전기차 충전 사업에서는 올해 충전기 설치 대수를 지난해 약 9000기에서 3만2000기 이상으로 대폭 늘리기로 했다.

현대엔지니어링은 올해 2분기 새로운 가치체계를 선포하는 것도 예고했다. 이를 경영 전반에 적용함으로써 사업 체질을 개선하고 기업 정체성을 강화한다는 전략이다. 회사 관계자는 "지난 50여년간 축적한 글로벌 수행 역량에 기술력을 더해 에너지 가치사슬 전 단계에서 핵심 역할을 하는 기업으로 나아갈 것"이라고 말했다.

