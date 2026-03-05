LG유플러스는 세계적 권위를 지닌 세계이동통신사업자협회 글로벌 모바일 어워드(GSMA Global Mobile Awards, 이하 GLOMO) 2026에서 대상 격인 '최고기술책임자(CTO) 초이스(Choice)'를 포함한 3개 부문을 동시에 수상했다고 5일 밝혔다.

LG유플러스는 세계적 권위를 지닌 세계이동통신사업자협회 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026에서 대상 격인 '최고기술책임자(CTO) 초이스(Choice)'를 포함한 3개 부문을 동시에 수상했다고 5일 밝혔다. 이상엽 LG유플러스 CTO(오른쪽)이 숀 콜린스 GLOMO 심사위원장으로부터 CTO 초이스를 수상하는 모습. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2026 기간 중 진행된 GLOMO 어워드는 GSMA가 주관하는 행사로 이동통신 업계에서 가장 권위 있는 상으로 꼽힌다. 올해 LG유플러스는 모바일 기술 부문에서 9개 수상작 가운데 가장 우수한 기술에 수여하는 CTO 초이스를 수상했다. CTO 초이스는 글로벌 통신업계 20여명의 CTO로 구성된 전문 심사위원단이 선정한다.

LG유플러스의 AI 보안 기술이 수상 배경으로 꼽힌다. LG유플러스는 AI 에이전트 서비스인 '익시오(ixi-O)'에 온디바이스 기반으로 변조된 음성을 실시간으로 탐지하는 '안티 딥보이스' 기술을 세계 최초로 도입했다. 아울러 양자 컴퓨터의 공격에도 대비 가능한 양자 내성 암호 기술 등 첨단 보안기술로 개인정보 유출 위험을 실질적으로 감소시켰다.

LG유플러스는 이외 모바일 기술 부문에서 '최고의 네트워크 보안 및 사기 방지' 상을 받기도 했다. 복잡한 사이버 위협 환경에서 고객과 네트워크 인프라를 보호하고 서비스 연속성을 보장하는 기술을 확보한 사업자에게 수여되는 상으로 LG유플러스의 혁신적 보안 기술들을 모은 익시 가디언(ixi-Guardian)이 긍정적인 평가를 받았다.

LG유플러스는 '우수 마케팅' 부문에서는 올해 처음 신설된 '사회적 가치를 추구하는 마케팅'도 수상했다. LG유플러스는 경찰청과 국립과학수사연구원과의 협력을 바탕으로 범죄 음성, 신고 사례, 악성 앱 패턴을 AI 보안 기능에 반영해 기술의 현실성을 강화하고 있다. 또한 온라인뿐만 아니라 오프라인 매장에서 고객이 직접 보이스피싱 예방 활동에 참여할 수 있는 체험 및 교육 프로그램을 실시하고 있다.

이상엽 LG유플러스 CTO는 "이번 수상은 LG유플러스의 AI 보안 기술력이 글로벌 무대에서 객관적으로 인정받았다는 것"이라며 "앞으로도 AI 보안 기술력을 발전시켜서 통신 서비스의 신뢰를 강화하고 고객에게 편의를 제공하는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



