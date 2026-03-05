2열 통풍시트 등 편의 사양 기본 적용

캘리그래피 전용 블랙잉크 패키지 도입

현대자동차는 전동화 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '아이오닉 9' 연식 변경 모델 '2027 아이오닉 9'을 출시한다고 5일 밝혔다.

'2027 아이오닉 9' 캘리그래피 트림 블랙잉크 패키지. 현대차 AD 원본보기 아이콘

트림별로 고객 선호도가 높은 편의 사양을 기본화해 상품 경쟁력을 한층 강화했다. 기본 트림인 익스클루시브에 2열 통풍시트, 2열 스위블링 시트, 프레스티지에는 발수 적용 1열 유리, 최상위 트림인 캘리그래피에는 3열 열선시트를 기본 적용했다. 또 최상위 트림에만 적용되던 메탈 페달, 메탈 도어 스커프 등을 프레스티지 트림까지 확대 적용했다.

특히 캘리그래피 전용 '블랙잉크 패키지'를 신규 운영한다. 스키드 플레이트, 휠, 엠블럼, 크래쉬패드 등에 블랙 컬러를 적용해 세련되고 역동적인 이미지를 구현하고, 전동화 플래그십 SUV로서의 존재감을 더욱 강조하는 디자인 패키지다.

판매 가격은 세제 혜택 적용 후 7인승 ▲익스클루시브 6759만원 ▲프레스티지 7325만원 ▲캘리그래피 7811만원이며, 6인승 ▲익스클루시브 6817만원 ▲프레스티지 7374만원 ▲캘리그래피 7960만원이다. 아이오닉 9 익스클루시브 트림의 경우 국비 보조금과 지방비 보조금을 고려했을 때 6000만원 초반대에 차량을 구매할 수 있다.

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 571,000 전일대비 70,000 등락률 +13.97% 거래량 869,026 전일가 501,000 2026.03.05 09:31 기준 관련기사 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 현대모비스, '아틀라스' 핵심부품 5종 추가 수주 가능성 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 는 아이오닉 9이 한국자동차전문기자협회, 한국자동차기자협회 등이 선정한 '올해의 차'를 수상한 것을 기념해 '드라이빙라운지 시승 이벤트'도 진행한다. 이달 31일까지 전국 드라이빙라운지에서 아이오닉 9을 시승한 후 개인 SNS에 후기를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 보스 리미티드 에디션 스피커 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

Advertisement

'2027 아이오닉 9' 캘리그래피 트림 블랙잉크 패키지. 현대차 원본보기 아이콘

'2027 아이오닉 9' 캘리그래피 트림 블랙잉크 패키지. 현대차 원본보기 아이콘

지난해 2월 출시한 아이오닉 9은 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP' 기반 동급 최대 수준 휠베이스를 통해 실내 공간을 극대화했으며, 110.3kWh 배터리 탑재로 전 모델 1회 충전 주행 가능거리 500km 이상 확보했다.

미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 안전 평가에서 최고 등급인 '톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)', 유럽 신차 안전성 평가 프로그램인 '유로 NCAP()'에서 최고 등급인 별 다섯을 받았다. 국토교통부와 한국교통안전공단 자동차안전연구원이 발표한 '2025년 자동차안전도평가(KNCAP)' 종합평가 결과에서 평가 차종 중 최고 점수를 획득해 전동화 안전 기술 경쟁력을 입증한 바 있다.

AD

현대차 관계자는 "고객 선호 사양을 확대 적용해 상품성을 더욱 강화했다"며 "입증된 안전성과 함께 전동화 대형 SUV만의 차별화된 가치를 고객들에게 제공할 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>