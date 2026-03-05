이란 전쟁 승기 과시하는 美…"제공권 곧 장악, 2차 대전 후 첫 군함 격침"(종합)

미 국방부 이란 전쟁 브리핑

"미국이 자비없이 승리 중" 강조

이란 제공권 곧 장악

이란 군함 격침 등 전과 과시

작전 목표는 '이란 핵무기 개발 차단'

피트 헤그세스 미 국방부 장관이 4일(현지시간) 이란 공습과 관련해 미군의 군사작전 성과를 대대적으로 과시했다. 이란 전쟁에 반대하는 여론이 우세한 가운데 전쟁이 장기화될 것이라는 우려가 커지자 이를 잠재우고, 빠르게 승기를 잡았다는 점을 선전하는 것으로 해석된다.

헤그세스 장관은 이날 미 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 브리핑을 열고 "미국은 결정적으로, 파괴적으로, 자비없이 승리하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "아직 작전 시작 나흘째에 불과하지만 결과는 놀랍고 역사적이다"며 "미국만이, 오직 미국만이 이런 작전을 주도할 수 있다"고 강조했다.

헤그세스 장관은 "여기에 이스라엘 방위군(IDF)이라는 막강한 전력이 더해지면, 급진적 이슬람주의 이란 적들에게는 완전한 파괴를 의미한다"며 "그들은 끝장났고, 그들도 그것을 알고 있거나 적어도 곧 알게 될 것"이라고 말했다.

이란 제공권 곧 장악…2차 대전 이후 첫 군함 격침

이번 브리핑에서는 미군이 이란의 제공권을 곧 완전히 장악한다며 이란 작전에서 승기를 잡았다고 강조했다. 현대전에서 제공권을 완전히 장악한다는 것은 사실상 전쟁의 승패가 결정됐다고 선언하는 것과 다름없다.

헤그세스 장관은 "일주일도 안 되는 기간 안에 세계에서 가장 강력한 두 공군이 이란 상공을 완전히 장악하게 될 것"이라며 "'완전한 제공권'과 '무경쟁 공역'이 무엇을 의미하는지 모두가 이해하길 바란다"고 말했다.

'무경쟁 공역'이란 미군이 이란 영공을 장악해 적의 항공기나 지대공 미사일 같은 위협이 사실상 존재하지 않는 상태를 말한다. 즉 미 공군이 이란의 방공망을 완전히 무력화시켜 원하는 곳 어디든 폭격할 수 있는 단계라는 의미다.

헤그세스 장관은 "우리가 낮에도 밤에도 계속 비행한다는 뜻"이라며 "이란군의 미사일과 방위산업 기반을 찾아내고 식별하고 제거할 것이다. 우리는 테헤란 상공을 비행하고, 이란 전역을 비행하며, 그들의 수도 상공을 비행할 것이다"고 강조했다.

그러면서 "이것은 우리가 끝났다고 결정할 때까지 매 순간 계속될 것"이라며 "이란은 이에 대해 아무것도 할 수 없다"고 덧붙였다.

2003년 이라크전보다 2배 많은 공중 화력

'장대한 분노' 미국의 대이란 군사작전 전개도. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

헤그세스 장관은 이번 작전(Epic Fury·장대한 분노)이 2003년 이라크 전쟁의 '충격과 공포'(Shock and Awe) 작전보다 두 배의 공중 화력을 투사했다고 밝혔다.

'충격과 공포' 작전은 이라크 전쟁 초기 토마호크 미사일, 스텔스 폭격기 등 가용한 모든 정밀 유도 병기를 쏟아부어 적의 지휘통제 체계를 마비시킨 전략이다. 심리적으로 도저히 이길 수 없다는 공포를 유발하고, 적군이 군을 재정비할 틈을 주지 않는 것이 특징이었다.

헤그세스 장관은 "도널드 트럼프 대통령이 말했듯이 더 크고 더 많은 공격 파도가 곧 올 것"이라며 "이제 우리는 500파운드, 1000파운드, 2000파운드 GPS 및 레이저 유도 정밀폭탄을 사용할 것이고, 이 무기는 사실상 무제한에 가까운 재고를 보유하고 있다"고 말했다.

이는 이란 지도부에 심리적 압박을 가하고, 전쟁에서 사실상 승기를 잡았다는 점을 강조하려는 것으로 풀이된다.

헤그세스 장관은 "이란의 고위 지도부는 죽었거나, 실종됐거나, 벙커에 숨어있다. 장군, 장교, 병사들까지 지휘 체계가 붕괴했다"며 "이란 공군은 사실상 존재하지 않는다"고 말했다.

이란 군함 격침…해군도 전세 우위 강조

지난달 훈련 중인 이란 해군 호위함(아래쪽). EPA연합뉴스 원본보기 아이콘

또 헤그세스 장관은 미국이 제2차대전 이후 미군이 처음으로 적 군함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다.

헤그세스 장관은 "어젯밤 우리는 이란의 주력 함정 '솔레이마니'도 침몰시켰다. 또 인도양에서는 미국 잠수함이 국제수역에서 안전하다고 생각했던 이란 군함을 어뢰로 격침했다"고 말했다.

그러면서 "이는 제2차 세계대전 이후 처음으로 어뢰로 적 군함을 격침한 사례"라며 "우리는 승리하기 위해 싸우고 있다"고 강조했다.

'솔레이마니' 군함은 이란 혁명수비대(IRGC)의 최신형 스텔스 쌍동선 초계함으로, 이란이 자체 기술로 건조한 최첨단 함선이다. 이란 입장에서는 '우리도 미국에 대항할 현대적 해군력을 가졌다'는 자부심이자 핵심 전력이었다.

정치적 상징성도 크다. 2020년 미군의 드론 공격으로 사망한 가셈 솔레이마니 사령관의 이름을 딴 군함이다. 이 때문에 헤그세스 장관은 브리핑에서 "대통령이 솔레이마니를 두 번 잡았다"고 말했다.

또 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 미군은 또 다른 군함인 '샤히드 사야드 시라지'도 타격했다. 이란 상공에 이어 해상 통제권까지 완전히 장악했음을 알 수 있다.

이날 미 중부사령부(CENTCOM)도 엑스(옛 트위터)를 통해 "미군은 이란 정권의 선박 20척 이상을 공격하거나 해저로 침몰시켰다"고 밝혔다.

전쟁 목표는 핵무기 개발 차단…미사일·드론 생산 시설 파괴

미 국방부는 이번 작전의 목표로 ▲이란의 미사일·드론 능력 파괴 ▲해군 및 핵심 군사 인프라 제거 ▲핵무기 개발 능력 차단 등이라고 재차 강조했다.

헤그세스 장관은 "이란은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것"이라며 "이번 전쟁의 목표는 이란의 미사일과 드론 생산 시설 파괴, 해군 및 핵심 안보 인프라 제거, 핵무기 개발 경로 차단이다"고 밝혔다.

그는 "과거처럼 애매한 레드라인이나 끝없는 협상은 없다"며 "우리는 수개월 준비한 작전을 실행하고, 그 작전은 멈출 수 없다"고 덧붙였다.

특히 헤그세스 장관은 이번 전쟁에서 주도권을 미군이 쥐고 있음을 확실히 했다. 그는 '이란이 미국보다 더 오래 버티는 것 아니냐'는 질문에 "이란은 우리보다 오래 버틸 수 없다"며 "우리의 공격 능력, 방어 능력을 통해 이 싸움의 분위기와 속도를 우리가 정할 것"이라고 말했다.

또 헤그세스 장관은 "우리는 (작전 소요 기간이) 4주라고 말할 수 있지만, 6주일 수도 있고, 8주일 수도 있으며, 3주일 수도 있다"고 밝혔다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



