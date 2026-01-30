본문 바로가기
모두투어, 주당 350원 현물 배당 결정

오규민기자

입력2026.01.30 14:01

모두투어는 30일 보통주 1주당 350원의 현물 배당을 결정했다고 공시했다.


시가배당률은 보통주 3.39%다. 배당금 총액은 63억7430만1150원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
