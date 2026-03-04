다음, '실시간 검색어' 6년 만에 부활…AI 결합해 재출시

'실시간 트렌드' 베타 개시…10분 단위 갱신·선거 관련 키워드 제외

포털 다음이 실시간 인기 검색어 서비스를 6년 만에 다시 선보인다.

4일 다음을 운영하는 카카오 자회사 에이엑스지(AXZ)는 다음은 전날부터 실시간 인기 검색어 서비스 '실시간 트렌드' 베타 서비스를 시작했다고 밝혔다.

다음이 실시간 검색어 서비스를 재개한 것은 2020년 2월 종료 이후 약 6년 만이다.

AXZ는 "빠르게 변화하는 이슈를 더 빠르고 정확하게 전달하기 위해 이 서비스를 오픈한다"고 밝혔다.

'실시간 트렌드'는 다음 홈페이지 검색창 우측 상단에 배치되며, 인기 검색어 1위부터 10위까지를 노출하는 방식이다. 순위는 10분 단위로 갱신된다.

다만 과거 정치적 논란을 의식한 장치도 마련했다. 지방선거일 60일 전부터는 등록 후보자 및 관련 인물 키워드를 순위에서 제외하기로 했다. 선거 국면에서 갈등을 증폭시키고 사회적 대립을 키운다는 비판을 받아온 점을 고려한 조치로 풀이된다.

AXZ는 이번 서비스가 기존 '투데이 버블'과 'AI 이슈 브리핑' 운영 과정에서 축적한 기술을 결합해 고도화한 새로운 방식이라고 설명했다. 단순 검색량 집계에 의존했던 과거와 달리, 다양한 문서와 여러 경로의 검색 로그를 통합 분석하는 시스템을 적용하고 가드레일(안전장치)을 구축해 정보의 객관성을 높이고 외부 리스크를 최소화했다는 것이다.

AXZ는 "이용자들이 생활·안전과 관련한 유용한 정보는 물론, 사회적 공감대를 형성할 수 있는 이슈를 발견하는 데 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 네이버는 실시간 검색어 재도입 여부와 관련해 "현재로서는 검토하고 있지 않다"고 선을 그었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



