DSRV, 교보그룹 전략적 투자 유치

블록체인 인프라 기업 DSRV는 교보그룹으로부터 전략적 투자를 유치했다고 4일 밝혔다.

이번 투자는 전통 금융과 블록체인 기술의 접점을 확대하고, 차세대 금융 인프라 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. DSRV와 교보그룹은 블록체인 기술의 금융 산업 내 활용 가능성을 공동으로 검토하고, 관련 협력 과제를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

양사의 주요 협력 분야는 ▲스테이블코인 기반 지급결제 및 정산 인프라 구축 ▲가상자산 수탁 및 밸리데이터 인프라 연계 사업 ▲블록체인 기술 기반 금융 서비스 공동 연구 및 개념증명·실증 사업 등이다.

DSRV는 글로벌 수준의 블록체인 노드 운영 및 스테이킹 인프라 기술을 바탕으로 안정성과 신뢰도를 갖춘 솔루션을 제공해왔다. 특히 단순 기술 공급을 넘어 블록체인 기술을 실제 서비스 환경에 적용 가능한 형태로 설계·구축하는 역량을 축적해왔다는 점에서 경쟁력을 인정받고 있다.

DSRV의 경쟁력은 글로벌 실증 사업 수행 경험에서도 확인된다. DSRV는 세계은행이 추진하는 마다가스카르 블록체인 기반 농업 바우처 시스템 구축 사업을 수주해 현재 현지에서 사업을 수행하고 있다. 해당 사업을 통해 블록체인 기술을 활용한 지급·정산 프로세스의 투명성과 운영 효율성을 높이고, 금융 접근성이 낮은 환경에서도 적용 가능한 디지털 금융 인프라 모델을 구현하고 있다. 이는 DSRV가 블록체인 기술을 실제 사회·경제 시스템에 연결할 수 있는 실행 역량을 갖추고 있음을 보여주는 사례다.

교보그룹 관계자는 "블록체인 인프라 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 DSRV와의 협업을 통해 디지털 금융 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며 "변화하는 금융 환경에 선제적으로 대응하기 위한 다양한 협력 기회를 모색해 나가겠다"고 밝혔다.

김재홍 DSRV 부대표는 "교보그룹의 전략적 투자는 DSRV의 블록체인 기술이 전통 금융 산업의 기준에 부합하는 신뢰성과 실효성을 갖추고 있음을 보여주는 의미 있는 이정표"라며 "앞으로도 지급결제·정산, 수탁, 검증 인프라 등 다양한 영역에서 실제 금융 환경에 적용 가능한 블록체인 인프라를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

