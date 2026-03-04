경기도경제과학진흥원이 4일 판교 스타트업캠퍼스에서 육군, 국방기술진흥연구소(KRIT), 한국국방연구원(KIDA)과 함께 AX 혁신 생태계 조성을 위한 4자 간 업무협약(MOU)을 체결했다.

AX는 'AI Transformation'의 약자로, 인공지능(AI)을 활용해 군 조직·무기체계·군수·행정 등의 업무수행 방식을 전면적으로 바꾸는 프로젝트다.

이날 협약은 도내 육군 AX 거점을 구축해 방위산업 분야 인공지능 전환을 선도하고 군이 보유한 국방 데이터를 민간에 단계적으로 개방해 도내 기업의 신산업 창출을 지원하기 위해 추진했다.

경기도경제과학진흥원이 육군 AX 혁신 생태계 구축을 위한 MOU를 체결했다.

이날 협약에 따라 4개 기관은 ▲민·관·군 개방형 협력체계와 혁신성장 플랫폼 구축 ▲실전배치 AI 솔루션 확보를 위한 민간 AI 기술 적용 협력 ▲민간과 군사 기술의 상호 적용을 통한 스핀온-스핀오프 전략 고도화 ▲국방 AI 전문 인재 육성 및 군 관련 창업 지원 체계 구축 등을 함께 추진한다.

경과원은 도내 기업이 국방 분야 실증 기회를 안정적으로 확보하도록 수요 발굴과 기술 매칭을 체계화하고, 국방 과제와 연계한 공동 연구와 테스트베드 운영을 강화해 개발 기술이 현장에서 적용될 수 있는 환경을 조성한다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 협약은 판교의 혁신 기술과 국방 역량을 현장에 연결해 성과를 만드는 민·관·군 협력의 표준을 세우는 협력 모델을 제시한 사례"라며 "글로벌 수준의 국방 AI 생태계를 조성해 도내 기업이 세계 방위산업 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 후속 조치를 속도감 있게 추진할 계획"이라고 말했다.

