일동제약 '아로나민 골드 시리즈' 신제품 2종 출시

브랜드 확장 및 세분화 전략 일환

일동제약이 활성 비타민 피로회복제 '아로나민 골드'에 대한 브랜드 확장 및 세분화 전략에 따라 '아로나민 골드 원'과 '아로나민 골드 액티브' 등 신제품 2종을 새롭게 출시했다고 4일 밝혔다.

'아로나민 골드'는 체내 흡수율과 이용률이 높은 활성형 비타민 B군을 주요 성분으로 활용, ▲육체 피로 ▲체력 저하 ▲신경통·근육통·관절통 ▲눈의 피로 등에 효능·효과를 지니는 일반의약품 비타민 영양제 브랜드이다.

신제품 '아로나민 골드 원'은 피로회복제라는 제품 속성에 충실하도록 활성 비타민 B 4종 등 총 7종의 비타민 B군(B1·B2·B3·B5·B6·B9·B12)과 비타민 C·E 등의 유효 성분이 함유돼 있다.

'아로나민 골드 원'은 피로 해소 및 에너지 대사, 신경 기능 등에 중요한 역할을 하는 핵심 성분을 위주로 적절한 만큼만 함량을 구성해 효과는 물론, 복용에 따른 소화 부담 등 부작용도 함께 고려한 것이 특징이다.

또 다른 신제품 '아로나민 골드 액티브'는 에너지 넘치는 일상과 활동적인 여가 생활을 즐기는 사람들을 겨냥한 비타민·미네랄 영양제로, 건강과 즐거움을 함께 추구하는 '헬시플레저(Healthy Pleasure)' 트렌드와 시장 확장성 등을 반영했다.

이 제품에는 활성형 포함 총 8종의 비타민 B군(B1·B2·B3·B5·B6·B7·B9·B12)을 비롯해 피부 건강, 항산화, 면역 등을 고려한 비타민 C·E, 셀레늄, 아연이 들어 있다. 뿐만 아니라, 비타민 D와 마그네슘, UDCA(우르소데옥시콜산)이 포함돼 성분의 다양성을 더했다.

신제품 2종 출시에 따라 '아로나민 골드 시리즈'는 ▲아로나민 골드 ▲아로나민 골드 원 ▲아로나민 골드 액티브 ▲아로나민 골드 프리미엄 등 총 4종의 라인업을 갖추게 됐다.

일동제약 관계자는 "기존 '아로나민 골드'의 정체성을 이어 푸르설티아민(활성 비타민 B1) 등 활성형 비타민의 특장점을 살리고, 제품 콘셉트와 사용 목적 등에 맞게 성분 및 함량을 달리한 다양한 제품을 선보이게 됐다"고 설명했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



