전국 체육행사 연계 홍보 강화 나서

지난해 3만7천 명 방문…경제효과 56억 원

전국 나주 마라톤대회 등 29개 대회 유치

올해 60억 원 기대·스포츠관광 본격화

나주시 육상선수단과 체육진흥과 직원들이 ‘2026 제주MBC국제평화마라톤대회’에서 ‘2026 나주방문의 해’와 ‘2026 전국 나주 마라톤대회’를 홍보하고 있다. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 '2026 나주방문의 해'를 맞아 스포츠마케팅을 전략적으로 확대하며 방문형 관광을 체류형 관광으로 전환하는 데 속도를 내고 있다. 시는 체육 분야를 활용한 전국 단위 홍보 활동을 강화해 선수단과 가족, 관계자 등 대규모 체류 수요를 지역 소비로 연결하는 스포츠관광 모델을 본격 추진하겠단 복안도 세웠다.

4일 나주시에 따르면 지난 2월 21일 열린 '2026 제주MBC국제평화마라톤대회'에서 나주시 육상선수단과 체육진흥과 직원들은 '2026 나주방문의 해'와 '2026 전국 나주 마라톤대회'를 홍보하는 문구와 QR코드가 담긴 티셔츠를 착용하고 10㎞ 코스를 완주하며 전국 러너들을 대상으로 현장 홍보를 펼쳤다.

이어 2월 27일 영암군에서 열린 전라남도 22개 시군 체육회장단 회의에서는 숙박 관광객 인센티브 사업인 '나주 1박 2득'을 도내 체육회장단 70여 명에게 집중 홍보하며 종목별 체육대회와 전지훈련 유치에 나섰다.

시는 전국 및 도 단위 체육행사와 연계해 선수, 지도자, 심판 등 방문객을 대상으로 주요 관광명소와 지역 특산물을 홍보해 스포츠 관광 모델을 정착시켜 나간다는 전략이다.

스포츠 대회는 선수와 지도자, 가족 등이 일정 기간 체류하며 숙박과 식사, 지역 소비로 이어지는 파급효과가 크다.

실제 지난해 기준 3만 7,000여 명이 나주를 방문해 약 56억 원의 경제효과를 거둔 것으로 추산됐다. 올해는 전년 대비 3,000여 명 증가한 4만여 명 방문과 약 60억 원 이상 역대 최고의 경제효과가 기대된다.

특히 오는 10월 11일 개최 예정인 '2026 전국 나주 마라톤대회'에서는 참가자에게 나주사랑상품권을 지급하고 음식점과 숙박업소 할인 혜택을 제공해 체류와 소비를 적극 유도할 계획이다.

이와 함께 남평 파크골프장의 공인 구장 인증을 추진해 전국 대회 유치에도 나설 예정이며 하반기까지 제43회 대통령기 전국사이클대회, 제45회 전국 남녀 종별 롤러스포츠대회 등 총 29개 대회를 개최할 예정이다.

나주시 관계자는 "스포츠와 관광, 지역경제를 연계한 전략적 마케팅으로 머물고 싶고 다시 찾고 싶은 나주를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



