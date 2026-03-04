HD건설기계, 콘엑스포서 미니 전기 굴착기 체험 이벤트

'Operator Challenge' 진행

북미 시장 공략

HD건설기계가 북미 최대 건설기계 전시회에서 체험형 이벤트를 통해 현지 시장 공략에 나선다.

HD건설기계가 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 건설기계 전시회 '콘엑스포 2026'에서 '오퍼레이터 챌린지'를 개최한 가운데, 관람객이 몰려 경기를 지켜보고 있다. HD건설기계 제공

HD건설기계는 미국 라스베이거스에서 3일부터 오는 7일까지 열리는 북미 최대 건설기계 전시회 '콘엑스포(CONEXPO) 2026'에서 '오퍼레이터 챌린지(Operator Challenge)'를 개최한다고 4일 밝혔다. 이번 행사에서는 일일 최고 득점자에게 매일 1000달러의 상금을 지급한다.

이 이벤트는 HD건설기계의 현대(HYUNDAI) 브랜드 부스에서 3일부터 사흘간 진행된다. 현장에서 모집된 참가자들이 미니 전기 굴착기 신제품 'HX19E'를 활용해 운전 실력을 겨루는 방식이다. 참가자는 굴착기로 3개의 공을 정해진 홀에 빠르게 넣는 미션을 수행하며, 매일 최고 점수를 기록한 1명이 우승자로 선정된다.

행사 기간 동안 건설기계 분야 인플루언서들의 시범 경기도 함께 진행된다. 참가자들에게는 티셔츠 등 다양한 기념품이 추첨을 통해 제공돼 현지 관람객들의 관심을 끌 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

HD건설기계는 이번 이벤트를 통해 관람객들이 미니 전기 굴착기의 작동 모습을 가까이에서 보고 직접 성능을 체험할 수 있도록 해 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

이벤트에 투입된 현대 미니 전기 굴착기 'HX19E'는 동급 최대 수준인 40kWh 배터리를 탑재해 최대 10시간 이상 운용이 가능하다. 기존 내연기관 장비와 유사한 작업 성능을 구현하면서도 소음과 배기가스 배출이 없어 환경 규제가 강화되고 있는 선진 시장의 실내외 작업 현장에서 수요가 높을 것으로 기대된다.

시장 전망도 밝다. 글로벌 시장조사기관 마켓리서치퓨처에 따르면 미국 소형 전기 건설 장비 시장은 2025년 91억6000만달러에서 2035년 416억4000만달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 이는 연평균 16.3%에 달하는 성장률이다.

HD건설기계 관계자는 "이번 이벤트는 단순한 전시를 넘어 관람객들이 즐거움과 함께 제품을 직접 체험할 수 있도록 기획했다"며 "미니 전기 굴착기를 비롯해 이번 전시회에서 북미에 공개한 현대와 디벨론 차세대 신모델을 앞세워 북미 시장 공략에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

HD건설기계는 출범 이후 첫 글로벌 전시회인 이번 콘엑스포에서 현대와 디벨론 부스를 각각 운영하며 23t에서 40t급에 이르는 차세대 신모델 9종을 북미 시장에 처음 공개했다. 또한 휠로더 원격 조종 체험과 무인 자율화 솔루션 '리얼엑스(REAL-X)' 시연 등을 통해 현지 관람객과 업계 관계자들의 관심을 끌 계획이다.





서믿음 기자



