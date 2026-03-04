귀농 첫걸음 부산서 하세요… 부산시 농업기술센터, '영농 드림팀' 교육생 모집

상반기 30명 모집, 이론·실습 병행 귀농·귀촌 정보

부산시가 귀농·귀촌을 희망하는 시민을 위한 체계적인 영농 교육에 나선다.

부산광역시 농업기술센터는 부산시민을 대상으로 '2026년 영농 드림팀(DREAM-TEAM) 정착지원 교육, 귀농귀촌 34기'를 운영한다고 알렸다.

이번 교육은 귀농·귀촌 준비에 필요한 기본 역량을 체계적으로 갖출 수 있도록 이론과 실습을 병행해 진행된다. 교육은 오는 3월 25일부터 7월 1일까지 매주 수요일 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 총 15회 과정으로 센터에서 운영된다.

이론 교육은 ▲귀농·귀촌 정책 이해 ▲농업 경영 전략 ▲시설재배 기초 이해 ▲토양 관리 등 예비 농업인이 반드시 알아야 할 내용을 중심으로 구성됐다. 현장 실습은 텃밭 실습과 농가 견학을 병행해 실제 영농 환경을 체험할 수 있도록 했다. 교육은 연 2회(상·하반기 각 1회) 운영해 귀농 희망 시민에게 지속적인 참여 기회를 제공할 계획이다.

교육 신청은 부산 시민이면 누구나 가능하다. 3월 11일 오전 10시부터 3월 13일 오후 6시까지 시 통합예약시스템을 통해 접수하면 된다. 교육생은 접수 마감 후 유니피커 프로그램을 활용한 무작위 전산 추첨 방식으로 공정하게 선발하며 최종 선정 결과는 3월 17일 개별 통보할 예정이다.

교육 신청 방법과 세부 일정은 농업기술센터 누리집에서 확인할 수 있으며 기타 문의는 센터 인재양성팀으로 하면 된다.

유미복 부산시 농업기술센터 소장은 "귀농·귀촌은 철저한 사전 준비가 무엇보다 중요하다"며 "영농 드림팀 정착지원 교육이 예비 농업인들에게 실질적인 준비 과정이 돼 안정적인 농촌 정착으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

2025년 하반기 영농 드림팀 정착지원 교육, 귀농귀촌 33기 교육생들이 현장 텃밭 실습으로 배추와 무를 재배하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자



