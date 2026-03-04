본문 바로가기
의령군, 향긋한 봄의 맛 '제5회 의령 가례 밭미나리 축제' 개최

영남취재본부 주소은기자

입력2026.03.04 10:57

오는 13일부터 15일까지
가례 밭미나리 집하장에서

경남 의령군은 오는 13일부터 15일까지 '제5회 의령 가례 밭미나리 축제'를 개최한다.


의령 가례 지역은 깨끗한 토양과 맑은 물, 큰 일교차 덕분에 향이 진하고 식감이 아삭한 밭미나리의 주산지로 알려져 있다.

의령군, 향긋한 봄의 맛 '제5회 의령 가례 밭미나리 축제' 개최
이번 축제는 봄철 제철 농산물인 밭미나리를 널리 알리고, 지역 농가의 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

축제 기간 방문객들은 신선한 밭미나리 수확 체험과 버섯 종균 만들기 등 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있어 가족 단위 나들이객들의 발길이 이어질 것으로 기대된다.


행사는 의령군 가례면 밭미나리집하장에서 열리며, 밭미나리 삼겹살과 밭미나리 생채비빔밥, 밭미나리전 등 다채로운 먹거리도 선보인다. 또한 싱싱한 밭미나리를 시중보다 저렴한 가격에 현장에서 직접 구매할 수 있다.


하대영 자굴산청정밭미나리작목회장은 "향긋한 봄을 알리는 밭미나리와 함께 즐길 수 있는 축제를 준비했다"며 "따뜻한 봄날, 의령 밭미나리의 신선한 맛을 꼭 느껴보시길 바란다"고 전했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
